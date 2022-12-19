Правозащитник заявил об угрозе жизни Бахтияра Гаджиева в СИЗО

19 декабря 2022, 23:51

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Активист Бахтияр Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО многочасовым издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря суд в Баку отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. 15 декабря апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на арест, в тот же день активист объявил голодовку. Состояние Гаджиева ухудшилось, сообщил сегодня его адвокат. Правозащитная организация "Линия защиты" подала в мэрию Баку уведомление об акции с требованием освободить Бахтияра Гаджиева и других активистов.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался диффамационный спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу). Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб ее здоровью, ударив ее бумагами по голове. Защита утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления со стороны Аловлу ударил бумагами по столу, что подтверждается и видео, предоставленным по запросу Гаджиева. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Здоровью и жизни Бахтияра Гаджиева в Бакинском СИЗО-1 угрожает опасность, заявил исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. Такое заявление он сделал в прямом эфире на своей странице в Facebook сегодня вечером.

В 17-минутном выступлении Сафаров сослался на достоверный источник информации, рассказав о пребывании активиста в изоляторе. По словам правозащитника, в субботу, 17 декабря, Гаджиева разбудили в пять часов утра и повели в холодный карцер, где продержали следующие восемь часов.

«Все это время его подвергали издевательствам. Бахтияр Гаджиев просил воды, они четыре раза приносили воду, наливали в стакан и показывали ему, но потом обратно уносили. Восемь часов в зимний день он лежал на бетонном полу в неотапливаемом карцере», - сказал Сафаров, отметив, что во время пребывания в карцере у Гаджиева были приступы рвоты желчью.

По информации Сафарова, после того, как Гаджиева вывели из карцера, его повели к начальнику СИЗО.

«Начальник потребовал от Бахтияра заново написать заявление о голодовке, убрав из текста имена должностных лиц, включая главу МВД Вилаята Эйвазова, из-за произвола которых он проводит голодовку. Бахтияр категорически отказался. После этого его привели в санчасть и завели в грязную комнату, туда же привели его сокамерников. Последние заявили, что их подвергали побоям пока активист был в карцере, из-за того, что Гаджиев проводит голодовку, и они не хотят страдать из-за него. Эти заключенные потребовали от Бахтияра прекратить голодовку. Но Бахтияр заявил, что они сами жаловались на незаконные аресты и если не могут бороться за свои права, не должны хотя предъявлять претензии тому, кто борется за свои права», - рассказал Руфат Сафаров.

Он настаивает, что дальнейшее пребывание Гаджиева в СИЗО опасно для его жизни и здоровья. «Если Бахтияра когда был на свободе, похищали, издевались над ним, то не трудно представить, что может ожидать его под стражей», - отметил Сафаров.

По его словам, Гаджиев требует перевода его из СИЗО Пенитенциарной службы в СИЗО Службы государственной безопасности. «Дело в том, что начальник Пенитенциарной службы много лет проработал в МВД, у него сохранились связи. И потому руководство МВД, имея предвзятое отношение к Бахтияру может влиять на Пенитенциарную службу», - сказал правозащитник.

Сафаров также заявил, что ответственность за возможные тяжелые последствия для жизни и здоровья Гаджиева будет на президенте страны и руководстве МВД, Минюста и Пенитенциарной службы.

Сафаров заявил также, что ему поступают угрозы, однако он намерен продолжать борьбу за права Гаджиева. «Молчать я не буду, пусть даже меня вновь арестуют», - заявил он.

Комментарии представителей Пенитенциарной службы "Кавказскому узлу" получить не удалось в связи с завершением рабочего дня.

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