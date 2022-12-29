Астраханцы пожаловались на новый выброс стоков в ерик Казачий

29 декабря 2022, 05:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сброс сточных вод в русло ерика Казачий в Астрахани продолжается вторую неделю, надзорные органы фиксируют аварию и загрязнение почвы, однако мер для ее устранения не принимают, заявили местные жители. Авария расследуется, судебный процесс по иску к собственнику аварийной трубы скоро начнется, заверили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря активисты микрорайона Казачий в Астрахани и депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев провели пикеты в защиту экосистемы ерика Казачий. Власти запланировали очистку ерика на 2024 год, но состояние водоема требует неотложных мер, заявили активисты. Местные жители жаловались, что водоем, который был их любимым местом отдыха, гибнет из-за сброса в него стоков - вода окрашивается в неестественные цвета и от нее исходит зловоние.

Глава Астрахани Олег Полумордвинов в ответ на жалобы жителей заявил, что труба, из которой выливаются нечистоты в ерик Казачий, не состоит на балансе МУП "Астрводоканал". "Аварийные сети принадлежат частному лицу. Этот собственник ранее заключал договор на обслуживание своей трубы, но не с нашими специалистами, а с ООО "Водоканал", которое зарегистрировано в Свердловской области. И сейчас наше предприятие не имеет права проводить работы", - написал он 30 ноября в своем Telegram-канале.

Из-за нового дефекта сточной трубы в русло ерика Казачий снова поступают нечистоты, авария не устраняется уже больше десяти дней, сообщил 28 декабря местный житель Сергей Кобозев корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина осмотрел место аварии - участок трубы, где возникла течь,находится в осушенном русле ерика, густо поросшем тростником.

"Течи в недавно замененном участке трубы нет, прорыв образовался на старом участке трубы, расположенном всего в 10 метрах от замененного участка. Так как течь не устраняют уже более 10 дней, в месте прорыва образовался значительный участок, пропитанный сточными водами. Запах исходит полу-химический, полу-органический. Видимо, не одно предприятие в эту трубу сбрасывает свои стоки", - рассказал он.

Дом Сергея находится в пяти километрах от места аварии и там пока не ощущается запах сточных вод. В теплое время года зловоние у берегов ощущается гораздо сильнее, отметил рабочий газового предприятия Анатолий Гинес, чья дача располагается возле Ерика.

«Соседство с ериком Казачий в последние десять лет совсем не радует. Купаться уже опасаюсь, а уж тем более рыбу ловить – ее даже кошкам давать опасно, угробили водоем. Наблюдал последствия последней аварии, дача у нас от той трубы в полутора километрах находится. Течь небольшая, но вонючая, лилось там с неделю. Представляете, какой объем нечистот в ерик слили за это время, несмотря на небольшую течь. Последствия скажутся весной, когда вся эта опасная намерзь растает и в нашу сторону течением и ветром ее принесет, такое уже было в прошлую весну. Проблему надо решать, и чем скорее, тем лучше», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные власти и надзорные органы мер по устранению аварии не предпринимают, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона Казачий Юлия Ельцова, активистка местной инициативной группы. Участники группы встречались с руководством региональной Службы природопользования и охраны окружающей среды. Исполняющий обязанности руководителя службы Румиль Юнусов рассказал членам инициативной группы о планах властей не восстанавливать часть ерика: по словам Ельцовой, в 2024 году решено частично осушить и сузить водоем, углубив его при расчистке.

«На осушенном месте будут детские площадки строить и торговый центр. Ерик мы должны отстоять, сказал нам Юнусов, и тут же он говорит об изменении его границ. К руководству МЧС хотим обратиться, чтобы узнать, сколько было пожаров тростниковых зарослей на ерике Казачий, какой ущерб населению они нанесли – ведь горели и гаражи, и дачи, и окна у людей в домах плавились. В Росприроднадзоре нам сказали, что материалы переданы в природоохранную прокуратуру», - рассказала Ельцова.

Чиновники отчитались о "мерах реагирования", но авария не устранена

Сотрудники МУП «Астрводоканал» проконтролировали замену участка канализационного коллектора, которую 3 декабря провел собственник канализационной сети, проходящей через Ерик. "16 декабря 2022 года совместно представителями Ленинской администрации Астрахани провели выездное обследование, по результатам которого новых течей на сети напорной канализации не выявлено», - сообщил «Кавказскому узлу» и.о. генерального директора МУП "Астрводоканал" Игорь Алейников. Чиновник отметил, что напорный коллектор не состоит в ведении предприятия, поэтому о состоянии проблемной трубы и ее периодических протечках в "Астрводоканале" ничего не знают.

Последний документ, полученный инициативной группой из службы природопользования, - акт постоянного мониторинга окружающей среды от 22 декабря. Документ, который есть в распоряжении "Кавказского узла", подтверждает, что сточные воды вытекают из поврежденной трубы «ориентировочно в 100 метрах от дома №60 по улице 1-я Рыбинская». Этот процесс «приводит к загрязнению водного объекта – ерик Казачий», говорится в акте, направленном в региональное управление Росприроднадзора.

Прорыв сточной трубы и загрязнение почвы на площади в 150 квадратных метров был зафиксирован еще 12 декабря во время выездной проверки сотрудниками Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сообщил замруководителя ведомства Юрий Власов в ответ на запрос "Кавказского узла" 28 декабря. По словам Власова, специалисты взяли пробы почв для анализа на наличие загрязняющих веществ и "установили виновное лицо", направив материалы расследования в природоохранную прокуратуру и в аппарат губернатора. От прокуратуры они ожидают "оценки признаков уголовно-наказуемых деяний" в действиях виновного, от аппарата губернатора - "управленческих решений".

Результаты анализа почв и данные "виновного лица" в ответе Власова не приводятся. «Объявление ЧС в компетенцию Межрегионального управления (Росприроднадзора) не входит. Информацией о количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих сброс сточных вод в ерик Казачий, об объемах сточных вод, проходящих по указанному участку сети водоотведения и об их состоянии, Межрайонное управление не располагает», - подытожил чиновник в письме.

Дело об аварии на объекте системы сточных вод на ерике Казачьем будет рассматриваться судом в Курганской области, сообщил сотрудник Межрайонной природоохранной прокуратуры Астрахани Зариф Шамшутдинов корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

В Курганской области судебного заседания пока не было, были предварительные мероприятия. Мы предъявили исковые требования об устранении нарушения течи. На место аварии наши сотрудники выезжали, фиксировали нарушения. Со стороны собственника нет мер, поэтому мы с ним судимся. Росприроднадзор со своей стороны административные меры к нарушителю предпринимают», - сказал Шамшутдинов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.