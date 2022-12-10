Жители Астрахани потребовали очистить ерик Казачий

10 декабря 2022, 23:49

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Власти запланировали очистку ерика Казачий на 2024 год, но состояние водоема требует неотложных мер, заявили сегодня астраханские активисты.

10 декабря в микрорайоне Казачий города Астрахани прошел сход граждан и три одиночных пикета в защиту экосистемы ерика Казачий. Две активистки стояли на мосту через ерик с плакатом "Экологический патруль. Восстановим проточность ерика Казачьего". С этим же плакатом пикетировал и депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев, на встречу с которым пришли 24 жителя микрорайона.

"Спасите наш ерик Казачий. Мы хотим, чтобы его сделали проточным, чтобы природа не страдала, дети купались в чистой воде, чтобы мы не дышали этими нечистотами. Мы много куда обращались. Дошли до президента, но проблема ерика не решается", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" пикетчица Татьяна Тимакова.

Жительница микрорайона Казачий Юлия Ельцова воспитывает троих детей. Сейчас она находится в декретном отпуске. Женщина рассказала корреспонденту о том, что ерик Казачий - рекреационная зона для местного населения. "Мы приходим сюда отдыхать. Тут водятся лебеди, утки, черепашки, рыба всех пород. Дети и взрослые посещают ерик круглогодично. Летом купаются и ловят рыбу, зимой катаются на коньках. Сейчас такие страшные отходы идут в ерик. Была автомойка. Консервный завод более полугода сливал сточные воды, пока его не закрыли. Этот завод сделал свалку у берега. Устье засыпали. Ерик гибнет. Инфекция разрастается", - возмутилась активистка.

Юлия Ельцова назвала экологическую ситуацию катастрофичной. "Местные рыбаки говорят, нельзя рыбу есть. Она тут мертвая плавает после выбросов. Ерик приобретал красный цвет, нефтяные пятна плавали", - сказала Юлия.

Библиотекарь Анастасия Кулешова воспитывает двоих детей, которые "часто проводят время на ерике". Сын Анастасии любит рыбачить, дочь катается тут на коньках.

"Я боюсь за их здоровье. В ерике непонятно что плавает. Вода воняет. Берега заросли камышом [тростником, КУ]. Постоянно они загораются. Рядом с домами. Пожарка тут постоянно дежурит. Получаем от чиновников в основном отписки: то запланировано [расчистка ерика - прим. "Кавказского узла"] на 2018 , то - на 2020, теперь - на 2024 год. Слухи ходят, что ерик хотят засыпать вообще. Но это незаконно. Если это произойдет, все дома поплывут. Вода устремится в подвальные помещения", - сказала Анастасия.

Мария Вортман живет у самого берега ерика шесть лет. По словам жительницы, экологическая проблема не решалась здесь годами. "До Путина дошли. Деньги выделялись. А все идет мимо кассы, проблема остается. Месяцами не могли решить проблемы с канализационной трубой, пока ЧС не объявили", - рассказала Мария.

Внимание на ситуацию с ериком Казачий обратил глава Астрахани Олег Полумордвинов. "Труба, проходящая через ерик Казачий и из которой выливаются нечистоты, не состоит на балансе у нашего МУП "Астрводоканал", а аварийные сети принадлежат частному лицу. Этот собственник ранее заключал договор на обслуживание своей трубы, но не с нашими специалистами, а с ООО "Водоканал", которое зарегистрировано в Свердловской области. И сейчас наше предприятие не имеет права проводить работы", - написал он 30 ноября в своем Telegram-канале. 3 декабря администрация города отчиталась о завершении работ, для проведения которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации. "Было принято решение о введении режима ЧС локального характера. Несмотря на это собственник сетей, зарегистрированный в Свердловской области, на протяжении нескольких дней препятствовал работе городских коммунальщиков, не допуская их в помещение канализационной насосной станции. Всё это время нечистоты продолжали попадать в ерик Казачий из аварийной трубы. Сегодня подрядная организация провела необходимые работы. Заменен участок аварийной трубы протяженностью около десяти метров. Канализация работает в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте администрации Астрахани.

Антисанитарией назвала состояние водоема и Надежда Болтырева, которая с двумя детьми живет в микрорайоне с 2009 года. "Муж тут детство провел. Говорит, в ерике вода была чистейшая. В нем купались всегда, рыбу ловили. И что теперь тут творится?" - возмутилась женщина.

Председатель СНТ "Кирова 4" Надежда Вяльцева сообщила корреспонденту, что ерик Казачий в 2014 году окрасился в яркие цвета. Тогда чиновники успокаивали людей, предполагая, что так гниют водоросли. Женщина сообщила, что на берегах ерика Казачьего располагаются 1050 дачных участков. Дачники используют воду ерика для полива огородов и садов. "Если ерик исчезнет, все наши дачи погибнут. Мы в 2014 году обратились в надзорные органы: в службу природопользования, в природоохранную прокуратуру, в администрацию города, в приемную президента. Там нам ответили, что ерик приведут в порядок в 2020 году. Теперь перенесли сроки на 2024 год", - посетовала глава СНТ.

Депутат Евгений Дунаев в ходе встречи с местными жителями описал текущее положение дел и рассказал о мерах, которые он предпринимает в рамках своих депутатских полномочий. Юлия Ельцова показала участникам схода и корреспонденту один из недавних ответов, которые она получала от чиновников. Свои обращения в надзорные органы она передавала через депутата Дунаева. Так, 7 декабря она получила письмо от и.о. руководителя Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Ольги Ярцевой (имеется в распоряжении "Кавказского узла)). Чиновница сообщила, что в настоящее время разработана "дорожная карта" по расчистке ерика Казачьего. Исполнителями являются ее служба, мэрия Астрахани и профильные федеральные органы исполнительной власти. "Дорожная карта", по данным чиновницы, предусматривает внесение изменений в Государственный водный реестр, "в части исключения пересохшей части ерика", а также "частичное восстановление водного объекта путем проведения работ по расчистке, обеспечение проточности за счет дополнительной прокачки, благоустройство близлежащей территории водного объекта, создание рекреационной зоны с обустройством парковой зоны, зоны отдыха и культурно-массового досуга". Все эти мероприятия, согласно письму, запланированы на 2024 год.

Евгений Дунаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, когда ГРЭС работала за счет мазута, ее оборудование охлаждалось водами из соседней речки. Теплая вода поступала через насосную станцию в ерик Казачий, который изначально соединял ту речку с соседней. В 2011 году ГРЭС перешла на газовое топливо и необходимость в охлаждении оборудования отпала. Не нужна оказалась и насосная станция. Вода перестала поступать в ерик Казачий. Исчезла проточность водоема. Устье водоема было засыпано (Дунаев показал журналисту это место).

"Тему мы начали поднимать с 2017 года, когда Владимир Сарайкин дозвонился до Владимира Владимировича Путина в прямом эфире и президент дал предыдущему еще губернатору Жилкину (Александр Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 по 2018 год. - Прим. "Кавказского узла") наказ. После этого началось движение, нашлись деньги, заказали проект. Но губернатор и руководитель Службы природопользования сменились. Первый проект возрождения ерика был забракован. Теперь мы возлагаем надежды на новую власть, на новый проект. Обещают в 2024 году начать очищение ерика Казачьего: пройдут дноуглубительные работы и уничтожение тростниковых зарослей", - сказал депутат.

По поводу слухов о планируемой засыпке ерика, Евгений Дунаев высказал свои сомнения. По его мнению, такой "явно незаконный шаг никто не сделает". Загрязнение же водоема депутат назвал "крайне опасным".

"Здесь такие запахи, что уже невозможно жить. По берегу находится много промышленных предприятий: сауны, мойки, заводы и недобросовестные собственники частных домов. Все они втихаря сливают в ерик нечистоты и бросают в него крупногабаритный мусор. Раньше, когда тут была проточность, это было не так заметно. Все смывалось, ерик очищался", - сказал депутат.

Детский врач Областной инфекционной больницы Василий Кружалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла" об опасности загрязнения водоема для здоровья детей.

"Дети соприкасаются с ериком, особенно летом. Купаются. Тут нечистоты. Кишечные заболевания. Особо опасны они для детей. В таком виде, как сейчас, этот ерик не должен быть. И ситуация только усугубляется", - заявил детский врач.

Ответственные за загрязнение водоема могут быть подвергнуты уголовному наказанию по статье о загрязнении вод (статья 250 Уголовного кодекса России), заявил юрист Сергей Иващенко. Он сообщил, что в случае незначительного ущерба природному объекту эта статья предусматривает до трех месяцев ареста.

В случае, если в результате загрязнения водоема причинен вред здоровью человека или произошла массовая гибель животных, то наказание ужесточается. "Штраф может вырасти до 200 тысяч рублей. Возможен штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. В случае гибели человека по тем же причинам, виновные наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок", - заключил юрист.

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