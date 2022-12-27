Аппарат Москальковой заинтересовался делом сочинца Парпулова

27 декабря 2022, 20:29

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Второй кассационный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда освободить досрочно авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, осужденного на 12 лет по делу о госизмене. Дочь Парпулова обратилась к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой, ее представитель присутствовал на заседании.

Как писал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. В июле Парпулов был освобожден. Прокуратура подала кассационную жалобу, потребовав пересмотра дела с заменой судьи.

Кассационный суд Москвы перенес рассмотрение дела Петра Парпулова на 17 января

Сегодня второй кассационный суд Москвы по председательством судьи Е. Ярусовой удовлетворил ходатайство адвоката Петра Парпулова о переносе дела, ввиду его несвоевременного извещения о судебном заседании, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петра Парпулова Елена Вислобокова. По ее информации, суд перенесли на 17 января 2023 года. "Прокурор ходатайство поддержала и суд его удовлетворил", - уточнила она.

Дочь Петра Парпулова Юлия рассказала, что "отца не было на судебном заседании" из за несвоевременного извещения. "Он находится на реабилитации. Почти ежедневно посещает врачей", сказала Юлия Парпулова корреспонденту "Кавказского узла".

Юлия Парпулова так же отметила, что "суд рассматривал ходатайство адвоката об отложении дела в течении часа". "Суд было решено проводить в закрытом режиме. На суде присутствовали: судья, прокурор, адвокат отца и представитель от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которой я написала очень много обращений с просьбой о помощи в этой новой ситуации, созданной прокуратурой. Я очень благодарна, что она откликнулась", - рассказала Юлия Парпулова, которая также присутствовала на суде.

Адвокат на требование прокурора вернуть Петра Парпулова в колонию сегодня подал возражения, которые суд рассмотрит 17 января, добавила Юлия Парпулова.

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