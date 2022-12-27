Петр Парпулов. Фото Юлии Парпуловой

27 декабря 2022, 20:29

Аппарат Москальковой заинтересовался делом сочинца Парпулова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Второй кассационный суд Москвы перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на решение суда освободить досрочно авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова, осужденного на 12 лет по делу о госизмене. Дочь Парпулова обратилась к уполномоченной по правам человека России Татьяне Москальковой, ее представитель присутствовал на заседании.

Как писал "Кавказский узел", Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в январе 2016 года, однако 26 мая 2022 года суд принял решение освободить его досрочно из-за тяжелого заболевания. Прокурор оспорил это решение, но проиграл апелляцию. В июле Парпулов был освобожден. Прокуратура подала кассационную жалобу, потребовав пересмотра дела с заменой судьи.

Кассационный суд Москвы перенес рассмотрение дела Петра Парпулова на 17 января

Сегодня второй кассационный суд Москвы по председательством судьи Е. Ярусовой удовлетворил ходатайство адвоката Петра Парпулова о переносе дела, ввиду его несвоевременного извещения о судебном заседании, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Петра Парпулова Елена Вислобокова. По ее информации, суд перенесли на 17 января 2023 года. "Прокурор ходатайство поддержала и суд его удовлетворил", - уточнила она.

 Дочь Петра Парпулова Юлия рассказала, что "отца не было на судебном заседании" из за несвоевременного извещения. "Он находится на реабилитации. Почти ежедневно посещает врачей", сказала Юлия Парпулова корреспонденту "Кавказского узла".

Юлия Парпулова так же отметила, что "суд рассматривал ходатайство адвоката об отложении дела в течении часа". "Суд было решено проводить в закрытом режиме. На суде присутствовали: судья, прокурор, адвокат отца и представитель от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которой я написала очень много обращений с просьбой о помощи в этой новой ситуации, созданной прокуратурой. Я очень благодарна, что она откликнулась", - рассказала Юлия Парпулова, которая также присутствовала на суде.

Адвокат на требование прокурора вернуть Петра Парпулова в колонию сегодня подал возражения, которые суд рассмотрит 17 января, добавила Юлия Парпулова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд отпустил на свободу онкобольного Петра Парпулова", "Суд арестовал задержанного на границе с Грузией по делу о госизмене", "На заточение Парпулова СМИ отреагировали более чем 100 публикациями".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 декабря 2022, 21:12

27 декабря 2022, 19:43

27 декабря 2022, 18:54

27 декабря 2022, 18:06

  • Источники сообщили о гибели двух человек в ходе перестрелки с силовиками в Нальчике

    Утром 26 декабря в лесу на окраине Нальчика произошла перестрелка, в ходе которой были убиты двое ранее судимых жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в подготовке взрыва военкомата, сообщили сегодня СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии не прокомментировали сообщения о перестрелке.

27 декабря 2022, 17:21

  • Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине

    Лейтенант Александр Мухортов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 50 жителей Кабардино-Балкарии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи