Многодетный отец на Ставрополье попытался оспорить решение о мобилизации

27 декабря 2022, 13:47

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Житель Ставропольского края Александр Семенов, у которого трое детей, подал в суд иск, оспаривая решение мобилизационной комиссии.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что принято решение об отсрочке для отцов, у которых на иждивении трое и более детей до 16 лет. О том, что отцы трех и более детей освобождены от мобилизации, также заявил 19 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно материалам дела, мобилизованный житель Ставропольского края Александр Семенов, который ранее служил по призыву и имеет звание младшего сержанта, был направлен в войсковую часть в Ингушетии. Семенов подал в суд иск с требованием признать решение комиссии о его призыве необоснованным. Ключевым доводом он указал, что имеет трех детей на иждивении, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Суд отметил, что на момент подачи иска, Семенов являлся военнослужащим. "При таких обстоятельствах <…> судья приходит к выводу, что заявленные требования подлежат рассмотрению военным судом", – привело издание цитату из решения Промышленного районного суда Ставрополя.

Иск Александру Семенову был возвращен без рассмотрения.

На сайте Промышленного райсуда Ставрополя указано, что иск Семенова поступил в суд 15 декабря, решение о передаче дела в другой суд было принято 26 декабря.

Напомним, 22 декабря жены двух жителей Дагестана, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми и были отправлены для участия в военной операции на Украине, попытались оспорить мобилизацию супругов. Однако попытки оказались безуспешными.

Основания для отсрочки от мобилизации прописаны в ФЗ №31 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которому право на отсрочку имеют мужчины с четырьмя детьми, отметил юрист Артем Мугунянц.

В законе ничего не говорится про мужчин, имеющих троих детей, подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе спецоперации на Украине. Новости о последствиях мобилизации на юге России публикуются "Кавказским узлом" на странице "Мобилизация и протесты".

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