Студенты в Тбилиси возобновили протест против выборов ректора

27 декабря 2022, 13:57

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Студенты Тбилисского государственного университета назвали недемократическими выборы ректора, в которых участвует только один кандидат.

Как писал "Кавказский узел", доктор исторических наук Джаба Самушии стал единственным кандидатом на выборах ректора Тбилисского государственного университета (ТГУ). В октябре на акции протеста студенты заявили, что выборы ректора прошли с нарушениями и потому их нужно провести заново.

Выборы ректора ТГУ были назначены на 27 декабря. В них принимает участие только один кандидат, доктор исторических наук Джаба Самушия. 20 октября он был временно избран исполняющим обязанности ректора - также без конкурентов. Выборы ректора проводятся "недемократическим путем", так как в них участвует только один кандидат, заявили студенты. Они устроили акцию протеста, пишет сегодня "Грузия-Online".

Активисты также выразили недоверие Академическому совету, который проводит выборы, заявив, что правящая партия хочет установить полный контроль над крупнейшим вузом страны. Накануне студенты пытались заблокировать вход в помещение, где должен собраться ученый совет, но помешала охрана. Участники акции заявили, что начальник службы безопасности вуза применил физическую силу к одному из студентов и оскорбил его, но в пресс-службе ТГУ эту информацию опровергли, передает агентство "Новости-Грузия".

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