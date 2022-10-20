Выборы ректора университета в Тбилиси привели к студенческим протестам

20 октября 2022, 14:17

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Доктор исторических наук Джаба Самушии стал единственным кандидатом на выборах ректора Тбилисского государственного университета, сами выборы проходят с нарушениями и потому их нужно провести заново, заявили студенты вуза на состоявшейся сегодня акции протеста.

Как информировал "Кавказский узел", студенты Тбилисского государственного университета (ТГУ) неоднократно проводили акции протеста. 10 мая несколько десятков студентов провели акцию протеста, во время которой призвали руководство вуза сохранить дистанционное обучение. Свое требование они объяснили высокой стоимостью аренды жилья в столице Грузии. Вуз после протестов студентов и заявления Минобразования Грузии, призвавшего учесть мнение учащихся, решил, что учебный процесс в весенний семестр будет проходить в смешанном формате. 11 июня студенты возобновили протесты. Они захватили кабинет ректора, после чего руководство вуза согласилось выполнить их требования.

В Тбилисском государственном университете сегодня проходят выборы ректора. Часть студентов вуза провели акцию протеста. Студенты выступили против участия в выборах доктора исторических наук Джабы Самушии, они считают, что выборы проходят с нарушениями. Джаба Самушия является единственным кандидатом, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

Участники акции протеста требуют, чтобы им позволили пройти в кабинет, где проходит голосование, чтобы они могли наблюдать за его ходом. Сотрудники службы безопасности не пустили студентов в кабинет, что привело к перепалке между ними и протестующими, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари Архи".

"Ректора должен избирать профессорско-преподавательский состав, а не ученый совет, который состоит из 38 членов. Поэтому выборы нужно провести заново. Факультет лучше всех знает, с какими проблемами мы сталкиваемся. Мы не согласны с назначением Джабы Самушии ректором", – привел телеканал слова студентки Нини Кавтари.

На кадрах видеосюжета показана дверь в помещение, перед которой скопились люди, они говорят между собой на повышенных тонах, в руках некоторых из них плакаты. В помещении стоит шум, один из студентов говорит в громкоговоритель, другие свистят в свистки, прочие участники акции протеста хлопают в ладоши.

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