Пожертвования учителей вписались в тренд поборов с бюджетников Чечни

24 декабря 2022, 12:55

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Требование перечислить однодневный заработок учителей в республиканский фонд соцподдержки продолжило тенденцию пополнения чеченских фондов за счет сотрудников бюджетных организаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", школам в Чечне направлено предложение перечислить в государственный "Республиканский фонд социальной поддержки Чеченской Республики" (учредитель – Минтруда Чечни) однодневный заработок педагогов для помощи детям-сиротам, сообщили в Минтруда республики. Учителя в сельских школах получают такую низкую зарплату, что сами нуждаются в поддержке, пожаловались педагоги.

В Чечне за первые шесть месяцев 2022 года зафиксирована самая низкая в стране зарплата школьных учителей, она составляет 26 712 рублей в месяц, следует из данных Росстата. При этом средняя зарплата учителей в стране составила в январе-июне 57 067 рублей в месяц.

Поборы с бюджетников в Чечне могут осуществляться и в адрес иных организаций, кроме фонда имени Ахмата Кадырова, отметил старший научный сотрудник Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков.

"Насколько я помню, "добровольными пожертвованиями" занимался региональный общественный имени Ахмата Кадырова. Бюджетное учреждение тоже может принять пожертвование, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления, но с распоряжением им могут возникнуть проблемы - будет требоваться согласие учредителя. Не думаю, впрочем, что в Чечне кого-то волнуют сейчас эти юридические тонкости", - сказал экономист корреспонденту "Кавказского узла".

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

"Если средний заработок (учителей) посчитать где-то в 25 [тысяч], то получится, что около тысячи рублей - это однодневный заработок. Но зарплаты учителей - это очень непрозрачная тема, где есть всякие выплаты за классное руководство, проверку тетрадей и тому подобное", - добавил Жаворонков.

Если учителей принуждают к пожертвованиям, то это "просто грабёж", высказала мнение председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "В Чечне давно у бюджетников почти с каждой зарплаты забирают деньги в фонд Ахмата Кадырова. Это замечательно - государство платит зарплату и эту же зарплату отбирает. И здесь нет особой разницы, что фонд Кадырова формально негосударственный, а фонд социальной поддержки создан Минтруда. Эта практика на все фонды распространяется", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитницы, отказ от таких пожертвований вполне может сказаться на тех, кто заявил об этом. "Были прецеденты, когда люди теряли свои рабочие места из-за отказа участвовать в такого рода пожертвованиях. Например, увольняли учителей, которые отказывались давать деньги в фонд Ахмата Кадырова", - сказала Ганнушкина.

По её словам, пожертвования в адрес госучреждений допустимы, если они происходят по инициативе самих людей, без принуждения. "Я сама переводила свою первую премию на счет государственного медицинского учреждения, в больницу для определенного пациента, на конкретную операцию", - отметила Ганнушкина.

Фонд соцподдержки населения Чеченской Республики предоставляет социально-психологические услуги на дому, в том числе социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, психологические тренинги, психологическую диагностику и обследование личности, психологическую коррекцию, говорится в информации на сайте фонда.

Чтобы оценить допустимость пожертвований в фонд, учрежденный Минтруда, необходимо точно знать, в каких рамках действует фонд социальной поддержки, указал адвокат Тимофей Широков.

"Надо смотреть уставные документы. Но одно то, что учредителем или, возможно, одним из учредителей было госучреждение - Минтруда, к примеру - не делает фонд или организацию таким же госучреждением. К слову, государственные унитарные предприятия, хоть и учреждены государством, госучреждениями не являются. И существуют они на самообеспечении. Также есть акционерные общества с преобладающей долей государственного участия, как тот же Газпром. Но всё это не препятствует по закону заниматься им как коммерческой деятельностью, так и некоммерческой. В частности, принимать пожертвования для каких-то благотворительных акций", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогично и "Республиканский фонд социальной поддержки" может считаться НКО с государственным участием, добавил адвокат. "Фонд может быть некоммерческой организацией при госучреждении, а не структурным подразделением ведомства. Поэтому пожертвования в этот фонд не становятся автоматически пожертвованиями в адрес ведомства. Формально юридически простор для деятельности большой", - сказал Широков.

Государственное автономное учреждение «Республиканский фонд социальной поддержки населения Чеченской Республики», является не имеющей членства НКО, учрежденной для "формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, для осуществления благотворительной деятельности", говорится в уставе организации, размещенном на сайте фонда.

Учредителем фонда является Чеченская Республика в лице Минтруда, занятости и соцразвития, собственником имущества фонда также является Чеченская Республика в лице министерства имущественных и земельных отношений. Координацию и регулирование деятельности фонда осуществляет Минтруда Чечни. Фонд является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и банковские счета, отмечается в публикации.

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* включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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