Протестующие в Ереване призвали российских миротворцев снять блокаду Нагорного Карабаха

24 декабря 2022, 01:13

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Участники акции протеста в Ереване потребовали разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор, признать независимость Нагорного Карабаха и ввести в регион международных миротворцев. Они пригрозили отправиться в непризнанную республику и разблокировать трассу, а также обвинили Россию в том, что миротворцы не хотят обеспечить бесперебойную связь Нагорного Карабаха с миром.

Как писал "Кавказский узел", Армения обратилась в Европейский суд по правам человека, требуя применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязав Баку разблокировать Лачинский коридор. ЕСПЧ в ответ на обращение правительства Армении 20 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, заявили опрошенные "Кавказскими узлом" азербайджанские правозащитники. Ереван отказался обсуждать 23 декабря подготовку мирного договора с Азербайджаном на трехсторонней встрече министров иностранных дел в Москве.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. В Нагорном Карабахе есть дефицит товаров первой необходимости и продовольствия, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Гражданская инициатива "Признание" организовала митинг-шествие в Ереване и обратилась к международному сообществу с призывом признать независимость Нагорного Карабаха и ввести туда международных миротворцев для обеспечения безопасности его граждан, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники мероприятия выразили свое недовольство Россией как стороной трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Карабаху, которая взяла на себя обязательство обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха и обеспечить беспрепятственное передвижение по Бердзорскому (Лачинскому) коридору.

Член инициативы Нарек Айвазян в своем выступлении заявил, что, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Бердзорский коридор должен оставаться под контролем российских миротворцев, а Азербайджан должен обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд для людей и грузов.

"Однако Азербайджан перекрыл коридор, оторвав Карабах от внешнего мира, чтобы путем шантажа отобрать земли Армении", - заявил Айвазян в прямом эфире на странице в соцсети.

По его словам, это не единственный случай нарушений Азербайджаном положений заявления от 9 ноября 2020 года. В числе других он упомянул взятие в плен армянских военнослужащих и гражданских лиц, обстрелы, изменение линии соприкосновения и так далее. Там образом, по мнению Айвазяна, Баку пытается показать, что не намерен идти на мирное урегулирование конфликта.

Решить проблему можно, введя международный миротворческий контингент, а мировое сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха на основании права народа на самоопределение и проведенного в 1991 году референдума о независимости Нагорного Карабаха.

"Незаконное блокирования дороги жизни Арцаха (Нагорного Карабаха) становится причиной для гуманитарной катастрофы и попирает основные права граждан Арцаха (Нагорного Карабаха)", - заявил Айвазян, добавив, что если коридор не откроют, им придется самим направиться туда и открыть его.

Участник митинга Мгер Арутюнян напомнил, что блокирование коридора оставило в изоляции более 120 тысяч человек, из которых 300 человек нуждается в неотложной медицинской помощи. "Часть из них должна быть переведена в Ереван, другая часть нуждается в медикаментах, которые невозможно им доставить", - сказал он.

По его словам, Россия просто "молчаливо присутствует" в Нагорном Карабахе. "По большому счету, нам все равно, какая страна "миротворит" в Арцахе (Нагорном Карабахе). Но если они взяли на себя такое обязательство, то пусть выполняют его", - заявил он.

Участник митинга Арман Гарибян считает, что "при наличии малейшей воли российские миротворцы могли бы пресечь данное преступление Азербайджана".

Он считает, что ввиду того, что Россия под санкциями, а Европе нужен газ, роль Азербайджана в некотором роде увеличилось, поэтому страны мира не так резко критикуют Баку. "Мы оказались на перекрестке интересов разных сторон, но это не значит, что мир должен допустить новую черную дату в своем календаре. Речь идет всего лишь о разблокировке одной дороги. Сами русские тоже могут спокойно ее разблокировать, была бы на то политическая воля", - отметил Гарибян, добавив, что для того, чтобы добиться этого нужно, постоянно давить на разные стороны.

После митинга участники шествия прошли по центральным улицам Еревана, остановившись у здания правительства Армении, представительства ООН и направились к посольству России, где потребовали выполнить миротворческие обязательства.

Активисты потребовали открыть Бердзорский коридор и обеспечить безопасную и бесперебойную связь Нагорного Карабаха с внешним миром, в противном случае, как они отметили, они заблокируют здание посольства России в Ереване. Они заявили, что Россия обязана защищать безопасность жителей Нагорного Карабаха, так как именно для этого там находятся миротворцы. "А если вы не способны на это или не имеете такого желания, то мы требуем, чтобы вы обязаны допустить международных миротворцев в регион и самим отозвать свои войска", - заявил участник акции. По его мнению, участники акции могут начать гражданское движение по выводу российских войск из Армении.

Полиция сопровождала шествие. Активисты призывали прохожих присоединиться к ним. Участники шествия также отметили, что не позволят, чтобы блокированием Бердзорского коридора заставили Армению пойти на какие-то уступки. Они скандировали "Арцах!", "Неприемлемо молчать, когда 120 тысяч людей в заложниках", "Свободный Арцах!".

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