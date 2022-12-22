Отставка Васифа Талыбова укрепила ожидания перемен в Нахичевани

22 декабря 2022, 00:19

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Васиф Талыбов, возглавлявший Нахичеванскую автономную республику на протяжении 27 лет, покинул пост "по состоянию здоровья", но аналитики в Баку связывают его отставку с политикой централизации власти, ожидая сужения полномочий автономии или даже полной ее отмены.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября суд в Баку арестовал начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) Нахичеванской автономной республики (НАР) Мансура Аскерова по обвинению в хищениях, спустя три дня все ведомство было упразднено. Также 28 ноября стало известно об аресте министра финансов НАР Рафаэля Алиева, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении государственных средств. Волна арестов чиновников в Нахичеванской автономной республике связана с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе возможно и упразднение статуса автономии у республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

В 2021 году по подозрению в хищениях были арестованы бывший глава МВД НАР Ахмед Ахмедов и бывший министр образования автономной республики Мамед Гарибов. Аналитики связали их аресты с кампанией по преследованию нелояльных властям Азербайджана чиновников, отметив, конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева.

62-летний Васиф Талыбов, занимавший пост председателя Верховного Меджлиса НАР с 1995 года, подал в отставку, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Первый заместитель спикера Верховного Меджлиса НАР Азер Зейналов отметил, что глава регионального парламента мотивировал свое обращение об уходе с должности состоянием здоровья. Обращение Талыбова рассматривалось на сесии Верховного Меджлиса НАР 21 декабря, депутаты постановили освободить его от должности, говорится в сообщении, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Отставка Талыбова была ожидаемой на фоне недавних арестов высокопоставленных чиновников Нахичевани, считает журналист-фрилансер и активист Хякимэльдосту Мехтиев, живущий в республике. Он обратил внимание, что Талыбов был не только главой Верховного меджлиса НАР, но и по Конституции являлся высшим должностным лицом автономии.

«Сейчас Талыбов ушел, а скорее его «ушли», но новый глава Верховного меджлиса не избран и врио также не избран. Согласно Конституции автономии, полномочия спикера парламента должен осуществлять его первый заместитель, но с учетом того, что эту должность занимает выдвиженец Талыбова Азер Зейналов, реальной власти у него не будет. С другой стороны, парламент НАР – не постоянно действующий орган, он собирается на сессии, как в советское время, 2-3 раза в год. По всей видимости, министерства автономной республики будут подчинены напрямую профильным министерствам центральной власти в Баку. Ранее уже Таможню и Службу госбезопасности подчинили Госкомтаможне и СГБ Азербайджана, этот процесс, судя по всему, будет продолжен. Возможно, через некоторое время в Нахичевани будет назначен спецпредставитель президента Азербайджана и полномочия автономии будет постепенно сужаться», - сказал Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

Заместитель председателя партии "Умид" (Надежда) Эльман Аббасов, обратил внимание, что отставка Талыбова означает окончание его абсолютной власти в республике.

«Новым главой парламента НАР станет кто-нибудь из 45 депутатов, но это, очевидно, будет очень слабая фигура и власть главы парламента НАР станет номинальной. Министерства НАР будут подчинены Баку, а должность премьер-министра автономии и вовсе станет формальной. Таким образом, в Азербайджане завершится процесс ликвидации клановой власти и вертикаль власти полностью сосредоточится в руках президента страны», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Центра исследований «Республика», член политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли считает, что автономный статус Нахичевани изжил себя.

«Нахичевань была предоставлена автономия в составе Азербайджана в силу ее географического расположения и международной ситуации в начале 1920-х годов. Регион располагался на стыке границ двух империй, Российской и Османской. Затем обе империи распались: в России пришли к власти большевики, в Турции была установлена республика, которую возглавил Ататюрк, властям обеих стран надо было договариваться. Турция согласилась, чтобы Нахичевань отошла под контроль России, но в виде автономии в составе Азербайджана, эти вопросы были оговорены Карсским и Московским договорами 1921 года. Однако, согласно Конституции современной Азербайджанской Республики, статус НАР определяется этим основным законом. Азербайджан унитарное государство и потому на его территории не может быть автономий. Путем общенационального референдума автономия НАР может быть ликвидирована. Это не вызовет никаких проблем, ибо жители Нахичевани – те же азербайджанцы, что и большая часть населения страны, экономически регион также сильно зависит от Баку. При Талыбове в регионе был жесткий авторитаризм, люди будут только рады контролю над местной властью из Баку», - отметил Джафарли.

Он полагает, что автономия НАР может быть отменена в рамках предполагаемой административной реформы. «Страна уже поделена на более крупные, чем районы, 14 экономических регионов, в некоторых из них назначены полпреды президента. Эти единицы могут трансформироваться в округа или области. При этом следует расширить полномочия муниципалитетов и ввести институты выборных мэров», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

В течение последних 27 лет в Нахичевани установилась более жесткая система авторитарной власти, чем в целом по Азербайджану, отметил политический аналитик, член Платформы гражданского общества Насими Мамедли.

«В свое время Талыбову был предоставлен карт-бланш на самостоятельное управление регионом и неподчинение (центральному) правительству. Тогда, в 1990-х годах, это было мотивировано ставкой правящей элиты на нахичиеванский клан. Видимо, сейчас в Баку решили изменить ситуацию, окончательно ликвидировать клановую систему, усилить централизацию власти. Вопрос о статусе Нахичевани очевидно будет пересмотрен, в унитарной системе не может быть государства в государстве. Возможно, Нахичевань остановится как территориальная единица, в которую входят 7-8 районов, но атрибуты автономии будут ликвидированы, а главой региона может стать назначенный президентом полпред», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Нахичеванская автономия всегда считалась островом стабильной неприкасаемости коррупционеров, отметил автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Их безграничная коррупционная активность привела к застою в бизнесе, так как вкладывать личные деньги в создание бизнеса стало невыгодным. А суды защищают работников власти", - указал он в публикации "Нахичевань теряет неприкасаемый статус". Он отметил, что с таким положением в автономии связан переезд ряда жителей в другие территории Азербайджана.

Вместе с тем он отметил, что эффективность власти в Нахичевани и по всей стране может быть достигнута только в случае обеспечения надежного гражданского контроля над госорганами. «Пока этого не будет, кадровые и административные изменения не повлекут качественных изменений в системе управления», - сказал Мамедли.

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