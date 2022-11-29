Аресты чиновников в Нахичевани ударили по клановой системе

29 ноября 2022, 20:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волна арестов чиновников в Нахичеванской автономной республике связана с попыткой обеспечить подчинение автономии Баку и демонтировать клановую систему, а в перспективе возможно и упразднение статуса автономии у республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава МВД Нахичеванской автономной республики (НАР) Ахмед Ахмедов и бывший министр образования автономной республики Мамед Гарибов в 2021 году были арестованы по подозрению в хищениях. Ахмедов занимал должность министра внутренних дел автономной республики в 2000-2017 годах. Мамед Гарибов, по данным правоохранительных органов, также обвиняется в присвоении денежных средств. Аресты бывших министров Нахичеванской автономной республики связаны с кампанией по преследованию чиновников, нелояльных властям Азербайджана, поскольку конфигурация власти в стране меняется с кланово-олигархической на вертикаль личной власти Ильхама Алиева, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Информация об арестах в Нахичевани стала поступать с 25 ноября

25 ноября Сабаильский районный суд города Баку арестовал на четыре месяца начальника отдела таможенно-тарифного регулирования и платежей Государственного таможенного комитета (ГТК) НАР Мансура Аскерова.В ходе расследования уголовного дела в Комитете были выявлены хищения в особо крупном размере. Аскерову предъявлено обвинение в хищении 132 миллиона манатов (77,5 миллиона долларов) государственных средств в сговоре с группой лиц. По версии стороны обвинения, должностные лица ГТК Нахичеванской Автономной Республики создали неофициальную вторую систему сбора за товары, ввозимые без оформления, в дополнение к общей электронной системе официального оформления государственных таможенных пошлин, сообщило 25 ноября Report.Az.

28 ноября издание проинформировало об аресте на четыре месяца министра финансов НАР Рафаэля Алиева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов (84,5 миллиона долларов) государственных средств различными способами.

В тот же день был упразднен Государственный таможенный комитет НАР. На его месте создается Главное таможенное управление, в подчинении Государственного таможенного комитета Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана, сообщило 28 ноября агентство Turan.

Аресты в Нахичевани объясняются стремлением Баку к централизации власти

По данным уроженца НАР, заместителя председателя партии "Умид" ("Надежда") Эльмана Аббасова, в ходе последних операций Службы госбезопасности Азербайджана в НАР арестованы более десяти человек.

"Пока официально судебными органами подтверждается арест двух чиновников – начальника отдела таможни и министра финансов НАР. Но, по неофициальной информации, поступающей из автономии, только в таможне арестованы порядка 10 человек", - сказал Аббасов корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, волна арестов в НАР связана с разными причинами, но и их объединяющим фактором является стремление Баку обеспечить полное подчинение региональных структур центральной власти.

"Обострение геополитической ситуации в регионе, вызовы и угрозы со стороны Ирана требуют полной централизации власти в этом регионе, который не имеет сухопутной связи с остальной частью страны. С другой стороны, аресты в НАР связаны с межклановой борьбой в Азербайджане и стремлением ослабить "нахичеванскую группу", которая традиционное имело сильное влияние на власть в стране. В третьих, тут речь конечно идет и о коррупционной составляющей борьбы за финансовые ресурсы. Региональные структуры НАР сами распоряжались таможенными сборами, за провоз товаров через турецкую и иранскую границу. Они также самостоятельно распоряжались, не отчитываясь перед Баку, местным бюджетом и дотациями", - считает Аббасов.

В Нахичеванской автономной республике происходит процесс переподчинения региональных государственных структур центральной власти, отметил он.

"Уже упразднена Служба госбезопасности НАР и вместо нее создано региональное управление СГБ Азербайджана. Также упразднен Государственный таможенный комитет НАР и таможенная структура подчинена Госкомтаможне Азербайджана. Следует ожидать переподчинения Баку и других региональных органов власти и возможно новых отставок и арестов. Раньше все госорганы НАР подчинялись главе Верховного меджлиса автономии – Васифу Талыбову", - сказал Аббасов.

Однако смещения самого главы НАР Васифа Талыбова вряд ли стоит ожидать, подчеркнул Аббасов.

"Я не думаю, что в отношении Васифа Талыбова будут приняты какие-то принудительные меры. Он занимает пост председателя Верховного меджлиса НАР. Это избираемая должность и правового механизма досрочного отзыва нет, а следующие выборы только в 2025 году. С другой стороны, Васиф Талыбов все-таки является родственником Ильхама Алиева – мужем его двоюродной сестры. Поэтому его принудительного смещения с поста или тем более ареста вряд ли стоит ожидать. Однако нельзя исключать и варианта его почетного "повышения" и назначения, к примеру, руководителем одного из министерств в Азербайджане", - сказал Аббасов.

Ильхам Алиев пытается разрушить созданную отцом клановую систему

Происходящие в НАР аресты связаны с процессом окончательного демонтажа системы клановой власти в Азербайджане, уверен директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

"Исторически в азербайджанском обществе сильно местничество. Этот принцип экстраполировался и на формирование власти, причем даже в советский период. Им умело воспользовался и Гейдар Алиев, будучи руководителем республики в 1970-80 х годах. Делая ставку на выходцев из НАР и Армении, он подчинял лично себе руководителей республиканских органов. Этот метод он использовал и после возвращения к руководству Азербайджаном в 1993 году. Однако ставший президентом в 2003 году Ильхам Алиев, в отличие от своего отца, стал проводить иную политику. Дело в том, что к этому времени "нахичеванский клан" настолько усилился, что требовал для себя исключительные условий в управлении государством и распоряжении ресурсами страны, фактически ограничивая влияние президента. Некоторые представители клана даже не стеснялись публично заявлять, что это они "привели" Ильхама Алиева к власти", - пояснил Мехман Алиев.

Исторически в азербайджанском обществе сильно местничество. Им умело воспользовался и Гейдар Алиев, будучи руководителем республики в 1970-80 х годах, этот метод он использовал и после возвращения к руководству Азербайджаном в 1993 году. Однако Ильхам Алиев, в отличие от своего отца, стал проводить иную политику. "Нахичеванский клан" настолько усилился, что требовал для себя исключительные условий в управлении государством.

В связи с этим президент Азербайджана стал проводить политику по демонтажу клановой власти, указал он. "При нем главным критерием при подборе кадров стало не региональное происхождение чиновника или силовика, а его личная преданность президенту. С другой стороны, такая политика обеспечивала доступ на руководящие посты и представителей других регионов Азербайджана и таким образом обеспечивала широкую географическую консолидацию во власти. Этому способствовало и повышение роли и влияния в государственных делах супруги президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, что институционально было оформлено в 2017 году назначением ее первым вице-президентом Азербайджана. Она не выходец из НАР и в ее команду привлекались представители различных регионов. Постепенно члены "старой гвардии" Гейдара Алиева, назначенные на должности в основном по принципам "региональной лояльности", сменялись представителями более молодого поколения, преимущественно получившими образование на Западе, которые лояльны лично Семье", - рассказал Мехман Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что, в последние годы, ломая клановую систему власти, Ильхам Алиев добивался на местах полного подчинения центру. "Были показательно арестованы несколько глав исполнительной власти районов, которые занимались самоуправством и не хотели перестраиваться под реформу системы управления. Заодно руководство страны использовало это и для демонстрации борьбы с коррупцией. Единственным "непокоренным" регионом оставалась Нахичевань. И вот настала очередь перетряски и в автономии", - отметил Мехман Алиев.

5 мая 2020 года Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев задержан по обвинению в коррупционных преступлениях. Ранее, 29 апреля 2020 года, был задержан и арестован глава исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев, 20 февраля - глава Нефтчалинского района Исмаил Велиев, в конце декабря 2019 года - глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлах. Все они были обвинены в получении взяток и присвоении бюджетных денег.

Уроженцы НАР и сейчас присутствуют на ключевых должностях в Азербайджане, подчеркнул Мехман Алиев. "В силу своей специфики географического расположения, исторических особенностей, проживания в недружественном соседстве» население НАР всегда отличалось сплоченностью, способностью к быстрой мобилизации, и активной борьбой "за лучшее место под солнцем". Поэтому в госуправлении, силовых структурах, уроженцы НАР всегда были широко представлены. И сейчас они присутствуют на ключевых должностях в государстве. Тот же начальник Службы госбезопасности Азербайджана, которая проводит аресты в НАР, из того же региона. Уроженец НАР занимает и пост главы МВД Азербайджана. Однако новые кадры Алиевых лояльны лично им, а не связаны спрутом клановости. С другой стороны, во власти, госкомпаниях есть много других представителей детей уроженцев НАР, которые родились в Баку, создали семьи с выходцами из других регионов, оперируют уже другими категориями, имеют другое мировоззрение. То есть под воздействием глобальных процессов само азербайджанское общество трансформируется из местническо-кланового в общенациональную сообщность", - отметил он.

Проверки и аресты в НАР преследуют цели абсолютного подчинения госорганов региона центральной власти в Баку, согласился глава Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"До недавнего времени властные органы НАР лишь номинально подчинялись правительству Азербайджана. Это было связано, с одной стороны, с негласным привилегированным положением Нахичевани в силу широкого представительства его уроженцев в правящей элите Азербайджана, так и институционально, то есть особым статусом автономии региона в составе Азербайджана. Однако наличие у НАР автономии противоречит Конституции Азербайджана, по которой он является унитарным государством", - сказал Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключает, что власти Азербайджана готовятся к упразднении автономии.

"Особый статус НАР, который имеет свое правительство, парламент, сейчас, может, и не представляет особой угрозы действующей азербайджанской власти. Ибо руководство автономии, при всей "коррупционной самостоятельности", политически абсолютно лояльно власти страны. Однако в будущем в случае возможных политических перемен в стране под воздействием глобальных процессов в Азербайджане могут проводиться и более-менее свободные выборы. И может так случиться, что в автономии победит оппозиция, которая будет игнорировать решения Баку. Поэтому нынешние власти Азербайджана возможно загодя, уже сейчас запускают процесс отмены автономии. Это можно сделать посредством референдума. А чтобы исключить сопротивление местной элиты для проведения референдума или на самом референдуме, возможно сейчас проводятся превентивные аресты, чтобы запугать и ослабить ее (местную элиту) и лишить ее способности сопротивляться", - предположил Джафарли.

По его словам, в автономии отмечается высокий уровень коррупции.

"Коррупция в НАР, - это притча во языцех. Тут десятилетия не было никаких проверок, и в то же время в регионе обогащались холдинги, связанные с региональной правящей элитой, установившей монополию практически на все. Для коррупции были два основных источника – сокрытие от поступлений в государственную казну таможенных сборов и одновременно взимание незаконных поборов при ввозе-вывозе товаров, а также распил дотаций из государственного бюджета Азербайджана. Не случайно первыми были арестованы начальник отдела таможни и региональный министр финансов, то есть представители ведомств, ответственных за сбор таможенных пошлин и распоряжение госресурсами. Конечно, эти чиновники были лишь исполнителями воли регионального руководства и может быть присвоили едва ли 5-10 процентов от приписываемых им средств", - сказал Джафарли.

Нахичеванская автономия всегда считалась островом стабильной неприкасаемости коррупционеров, отметил автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Их безграничная коррупционная активность привела к застою в бизнесе, так как вкладывать личные деньги в создание бизнеса стало невыгодным. А суды защищают работников власти", - указал он в публикации "Нахчыван теряет неприкасаемый статус". Он отметил, что с таким положением в автономии связан переезд ряда жителей в другие территории Азербайджана.

Еще одной причиной арестов в НАР может быть дискредитация региональной властью в целом имиджа Азербайджана, указал Джафарли.

"В НАР по существу действует феодальная деспотия. В этом регионе нет вообще никакой политической жизни, свободной журналистики, гражданского общества. Остались единицы критических голосов. Возможно, арестами власти Азербайджана показывают месседж Западу, что они озабочены коррупцией и бесправием граждан в автономии и стараются исправить ситуацию", - сказал Джафарли.

После арестов в Нахичевани отменены высокие пошлины на ввоз товаров

По словам проживающего в НАР журналиста и правозащитника Хякимэльдосту Мехтиева, аресты госчиновников в последние дни приветствуются населением.

"Нахичевань более 30 лет фактически в блокаде, то есть не имеет сухопутной связи с остальной частью Азербайджана и торгово-экономических связей с другими регионами страны. Для многих семей источником доходов были челночные поездки за продуктами в соседние Иран и Турцию. Эти товары люди использовали для личного потребления и мелкой торговли. Но таможенники устанавливали необоснованные лимиты и облагали высокими поборами ввозимые продукты. После проверок и арестов на таможне ситуация поменялась. Теперь, у пересекающих границу, таможенники уже не требуют взятку, если их груз превышает 30 килограммов. До сих пор за лишние килограммы люди платили 25-50 манатов (15-18 долларов), в зависимости от того, что они ввозили. Все это делалось для того, чтобы ограничить ввоз в автономию продуктов питания и товаров первой необходимости и заставить людей покупать по высоким ценам необходимые вещи у местных монополистов. В последние дни эти незаконные ограничения и поборы отменили. Люди радуются этому и надеются, что принимаемые меры не будут половинчатыми и будет положен конец монополии региональной олигархии", - сказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, руководство НАР по поводу арестов местных чиновников хранит молчание. "Никаких объяснений местному населению не предоставляется", - подчеркнул он.

Журналист отметил, что после арестов несколько лет назад руководителей спецслужбы и МВД НАР произвола со стороны силовиков стало гораздо меньше. "По крайней мере, ко мне как журналисту очень редко граждане обращаются с жалобами. Меня самого силовики также оставили в покое. Надеемся, что порядок будет наведен и других сферах", - отметил Мехтиев.

Получить комментарии в Службе госбезопасности Азербайджана не удалось.

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