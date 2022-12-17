Сирота в Волгоградской области пожаловалась на предоставленное жильё

17 декабря 2022, 07:39

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Жительница поселка Рудня Анастасия Ходосевич, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники выделили ей квартиру с неисправной крышей, а также без горячей воды и отопления. В "Объединении по защите прав детей-сирот" заявили, что намерены через Следком добиваться, чтобы власти обеспечили Ходосевич качественным жильём.

Как сообщал "Кавказский узел", сироты в Волгоградской области, которых власти согласно закону должны обеспечить жильем, ранее неоднократно жаловались на проблемы с получением гарантированного им по закону жилья. Так, ранее 17 человек, относящихся к категории сирот, в 2020 году обратились в прокуратуру с жалобой, что уже долгое время ждут положенных им квартир. Ведомство подготовило судебные иски к областному комитету строительства. 5 мая стало известно, что комитет строительства Волгоградской области по решению суда выделил 17 сиротам квартиры в селе Старая Полтавка.

Жительница поселка Рудня в Волгоградской области Анастасия Ходосевич, которая является сиротой, в прошлом году получила положенное ей по закону жилье. Однако через некоторое время выяснилось, что квартира не пригодна для проживания. Оказалась неисправной крыша. Её позже чиновники согласились починить. Также к зиме обнаружились проблемы с отоплением и горячим водоснабжением, передал 16 декабря "Волгоград Онлайн".

"В этих квартирах установлен газовый котел, который работает и на обогрев помещений, и на нагрев воды. Летом выяснилось, что котел греть воду не хочет, показывает утечку газа. Ее газовые службы устранили. Проверять работоспособность котла на нагрев не стали. Когда прошлой зимой начался отопительный сезон, котел сломался через две недели работы. Я снова вызвала газовую службу, чтобы нашли причину. Ремонтники обнаружили, что сгорела катушка подачи газа. Они же сказали, что это произошло из-за того, что котел был неправильно установлен. Весь конденсат собирался внутри котла и капал на электронику", – рассказала Анастасия Ходосевич.

С заключением специалистов она обратилась в комитет строительства Волгоградской области. Власти нашли ремонтную организацию в Камышине, и после двух попыток ремонта котел так и не заработал. В третий раз ремонтная организация сказала, что его будет проще заменить. Комитет ответил, что денег у них в бюджете нет, и что профинансируют их только после Нового года, добавила Ходосевич. Она уточнила, что ей пришлось зимовать без отопления.

"По закону жилое помещение должно было быть передано нанимателю в состоянии, не требующим текущего ремонта. Но волгоградские чиновники, по всей видимости, живут по каким-то другим законам <…>. Никто не обещает, что деньги на ремонт найдутся и после нового года. Поэтому я обратилась за помощью в организацию по защите прав сирот", – пояснила Ходосевич.

"Объединение по защите прав детей-сирот" обратится с жалобой Следком и лично к председателю этого ведомства Александру Бастрыкину по делу Анастасии Ходосевич, заявил руководитель объединения Эльдар Физиев.

"Мне кажется ненормальной ситуация, когда в регионе проблемы такого уровня можно сдвинуть с места только при вмешательстве СК РФ. Это насколько наши чиновники уверены в своей безнаказанности", – приведены слова Физиева в публикации, размещенной 16 декабря на странице РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" в соцсети "ВКонтакте".

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