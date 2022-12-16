Житель Дербента погиб на Украине

16 декабря 2022, 18:35

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Руслан Магомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дербента. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 293 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Махач Саидов и Тимур Омаров погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции уроженцев Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 292.

Руслан Магомедов погиб на Украине, в школе № 12, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Дербента на своем сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 293 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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