Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

15 декабря 2022, 11:13

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Азербайджанские военные открыли огонь в направлении сел Норабак и Срашен, сообщило сегодня Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле азербайджанских позиций со стороны Армении, а также с территорий подконтрольных властям Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о перемирии после сентябрьского обострения ситуации на границе. Так, 4 декабря октября Азербайджан заявил, что Армения обстреляла позиции его военных в Кельбаджарском районе. Армения отвергла это обвинение.

Азербайджанские военные минувшей ночью обстреляли позиции армянских военнослужащих, сообщило Минобороны Армении. "15 декабря, в районе 01.10 [00.10 мск], подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных у сел Норабак и Срашен", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

На 08.30 [07.30 мск] 15 декабря ситуация стабильная, сказано в сообщении.

Азербайджанская сторона также заявила об обстреле своих позиций. "14 декабря с 17.50 до 22.45 [16.50–21.45 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района, а также Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зяйлик Кельбаджарского района и Ахмедли Лачинского района", – отметило Минобороны Азербайджана сегодня на своем сайте.

Ведомство добавило, что сегодня в 08.15 [07.15 мск] позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе были обстреляны с территории, подконтрольной властям Нагорного Карабаха. "Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", – сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 сентября обострилась ситуация на границе Азербайджана и Армении, Вечером 14 сентября стороны договорились о перемирии. По данным властей Армении, за время обострения были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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