Армения отвергла обвинение в обстреле Азербайджана

04 декабря 2022, 12:48

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Информация Минобороны Азербайджана об обстреле армейских позиций с армянской стороны не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что армянские военные около 03.50 (02.50 мск) обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, и азербайджанские военные открыли ответный огонь.

Информация азербайджанской стороны не соответствует действительности, сообщило Минобороны Армении. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения Вооруженных сил Армении 4 декабря в 03:50 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, 24 ноября 2020 года, после 44-дневной войны, карабахские военные были выведены из Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар). Местные жители перед отъездом поджигали свои дома, офисы и объекты инфраструктуры. Азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район 25 ноября 2020 года.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

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