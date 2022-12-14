Мать волгоградского подростка рассказала подробности повторного задержания сына

14 декабря 2022, 02:34

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14-летний подросток из Волгограда, которого силовики в августе приняли за закладчика наркотиков и жестко задержали, вновь подвергся незаконному задержанию в ноябре, заявила его мать. По словам женщины, на сына оказывалось психологическое давление, теперь они вынуждены ходить к психологу.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа мать 14-летнего школьника пожаловалась, что в Тракторозаводском районе Волгограда силовики применили к её сыну силу, приняв его за закладчика наркотиков. Мать подростка, который попал в больницу после этого, потребовала наказать виновных, однако служебная проверка признала действия силовиков обоснованными. В начале ноября мать подростка рассказала, что силовики вновь применили к нему силу, задержав, и врачи зафиксировали у школьника травмы.

Нина – многодетная мать, одна воспитывает троих несовершеннолетних детей - двух сыновей и семилетнюю дочь. Вечером 3 ноября 2022 года полиция задержала ее старшего четырнадцатилетнего сына и доставили в отделение. Нина напомнила корреспонденту «Кавказского узла», что это задержание стало повторным за полгода и из-за них старший сын «получил психологическую травму».

«Два раза в неделю посещаем психолога. Без психолога мы никак. Сейчас самочувствие ухудшилось. Он боится один куда-то идти. У него музыкальная школа, вечером - секция карате. Боится выходить из дома, мы его провожаем везде. Средний сын тоже получил психологическую травму. А от дочери мы пока все скрываем, но она многое слышит и, наверное, догадывается о случившемся», - рассказала мать.

Подробности первого задержания сына Нина не может разглашать, так как ей пришлось подписать соглашение о конфиденциальности (неразглашении). Такое же соглашение подписала и ее адвокат. По второму задержанию женщина подобное соглашение не подписывала, поэтому рассказала подробности инцидента. Она сообщила, что факт повторного задержания ее сына сейчас расследует Следственный комитет.

«Извинений со стороны [силовиков] не было. Я у них была, когда сына задержали. Своими глазами все видела. Беспредел и ужас, что там творят», - возмутилась женщина.

По ее словам, она была свидетелем произошедшего. 3 ноября примерно в 17.00 мск ее сыновья находились на улице, Нина была неподалеку. К старшему сыну подошел силовик и спросил, не является ли он (назвал имя подозреваемого преступника). Нина рассказала, что сыну послышалось, что назвали его имя. И он утвердительно кивнул. Тогда силовики его задержали и повели в районный отдел полиции. «Когда его задерживали, он побежал в мою сторону, [но] не добежал до меня. Его схватили. Средний сын видел, как брата вели. Кричал им: «Куда вы брата ведете, что случилось?» Старший сын крикнул ему: «Не подходи». Они же ему не представились, были в гражданской одежде. Средний крикнул, что будет снимать на видеокамеру [момент задержания]. Те ему крикнули: "Мы тебе штаны снимем". Средний сказал мне потом, что испугался сильно», - рассказала Нина.

Она утверждает, что в отделении на старшего сына оказывали психологическое давление. «Мне они не сообщили, что мой сын [у силовиков]. А теперь отвечают на наш запрос, что они мне сообщили. Мы ему звонили, искали его. Телефон сына у [силовиков] был. Но сын смог прокричать в него бабушке, [где он]. Допрашивали его без нас. Его спутали с каким-то другим человеком. И не верили ему, когда он называл свое имя. Полтора часа его там продержали. Ему в полиции было плохо: его тошнило, рвало, была температура. Делали там укол врачи. Я вызвала скорую помощь», - вспоминала мать пострадавшего подростка.

Нина рассказала, что она просила сотрудников правоохранительных органов отпустить сына. Но те возражали, требуя, чтобы женщина подписала некий документ, содержание которого женщине не позволили прочитать. «Он [силовик] при нас ее [бумагу, предоставленную на подпись] порвал и начал что-то заново печатать. Потом стал нас снимать на свой телефон. Сказал: «Если вы не подпишите, подпишут фельдшеры скорой помощи». Фельдшеры же отказались подписывать, видя такую картину», - рассказала Нина.

Она призналась, что долго не хотела рассказывать журналистам о повторном задержании сына. «Но сын сказал, что за ним следят, и мы решили предать этот инцидент огласке», - отметила Нина.

По ее словам, пока по делу о повторном незаконном задержании сына она не обращалась к адвокату за помощь, надеется на профессионализм сотрудников Следственного комитета. Однако, отметила Нина, пока ни по первому, ни по второму делу из Следкома никакой информации не поступало.

Нина также рассказала, что страдает сахарным диабетом второго типа, у нее инвалидность III группы, а из-за перенесенных переживаний обострилась гипертония. «Как мать, ты видишь, что перенес ребенок – это очень тяжело», - посетовала собеседница.

Юрист прокомментировал задержание и допрос подростка

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с произошедшим, отметил, что конкретно в этом деле выводы могут сделать только следственные органы – Следственный комитет. Юрист указал на то, что силовики при допросе и проверке показаний несовершеннолетних обязаны руководствоваться положениями статьи Уголовно-процессуального кодекса. В случае если подростка доставили в отдел полиции для допроса, как свидетеля, допрос должен был проводиться с участием психолога, педагога и его матери (в соответствии со статьей 191 УПК РФ).

«При проведении допроса, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего свидетеля или подозреваемого, не достигшего возраста 16 лет, обязательно участие педагога или психолога. Также допускается присутствие и законного представителя подростка – его мамы. Как видно из показаний [женщины], ни специалистов, ни ее, как мать, в отдел полиции не пригласили», - рассказал юрист, указав также на то, что допрос подростка 14 лет не должен был проводиться непрерывно более двух часов.

Согласно пункту 3 статьи 191 УПК РФ, следователь вправе не допускать к участию в допросе несовершеннолетнего свидетеля его законного представителя, «если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля». «Но это не наш случай», - заметил правовед.

Иващенко отметил, что, согласно пункту 5 статьи 191, во время допроса и проверки показаний несовершеннолетнего свидетеля силовики вправе проводить фото и видеосъемку для приобщения их к уголовному делу, «за исключением случаев, когда подросток или его представитель возражают против этого».

В случае же, если подростка допрашивали в качестве подозреваемого или обвиняемого, силовики обязаны были следовать требованиям статьи 425 УПК РФ, заявил юрист. Здесь также ограничено время работы следователя с подростком – непрерывный допрос не должен превышать двух часов, а в общей сложности – более четырех часов (пункт 1). В допросе подростка должны участвовать его защитник, а также педагог или психолог (пункты 2, 3). «Мне неизвестно, какие обвинения намерены предъявить [силовикам] сотрудники Следственного комитета. Могу предположить – это либо «превышение должностных полномочий» (статья 286 УК), либо «злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ). Согласно первой статьи, виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет (пункт 3 «д»), согласно второй статье – от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 7 лет», - предположил Сергей Иващенко.

Юрист также заметил, что, «скорее всего, виновные сотрудники [правоохранительных органов] отделаются дисциплинарными взысканиями», согласно пункту 4 статьи 49 Федерального закона №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комментариями представителей силовых структур по поводу инцидента с подростком "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили, что 3 ноября силовики доставили в участок 14-летнего подростка, чтобы установить его возможную причастность к совершенному преступлению. "В связи с тем, что несовершеннолетний при задержании пытался скрыться, в отношении него были применены загиб руки за спину и специальные средства – наручники. <…> В дальнейшем причастность к совершению преступления доставленного не подтвердилась. Впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы. Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции. Также зарегистрировано заявление матери о том, что, по ее мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына", – привел "Блокнот Волгоград" сообщение пресс-службы.

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