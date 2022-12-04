Мать волгоградского школьника пожаловалась на повторное избиение сына силовиками

04 декабря 2022, 09:02

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14-летний школьник из Волгограда, которого ранее силовики задержали, спутав с закладчиком наркотиков, повторно оказался в местном отделе силового ведомства. По словам матери, силовики применили к её сыну силу, и врачи зафиксировали у подростка травмы.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа мать 14-летнего школьника пожаловалась, что в Тракторозаводском районе Волгограда силовики применили к её сыну силу, приняв его за закладчика наркотиков. Мать подростка, который попал в больницу после этого, потребовала наказать виновных, однако служебная проверка признала действия силовиков обоснованными.

По словам матери 14-летнего школьника из Волгограда, силовики повторно задержали его и доставили в отдел одного из силовых ведомств. Инцидент произошел в начале ноября, но жительница Волгограда рассказала о нем только сейчас.

По её словам, она 3 ноября отправила сына к знакомой за мясорубкой. "У знакомой не работал домофон и чтобы сын смог попасть в квартиру, она бросила ему ключ из окна. Ключ мальчик взял, обогнул угол дома, но в квартиру, где его ждала моя знакомая, он так и не поднялся. Прождав минут пять, она начала звонить мне. Я соответственно сыну, но его телефон не отвечал. Я с младшей дочерью бросилась к дому приятельницы. И там увидела среднего сына, который рассказал, что видел, как его брата затолкали в белую Lada Granta двое мужчин и увезли", – привел 3 декабря слова матери школьника "Волгоград Онлайн".

Далее по её словам, родные стали звонить на сотовый телефон школьнику, так как не знали куда он был увезен. Некоторое время он не отвечал на звонки, а затем сообщил бабушке, что находится в отделении одного из силовых ведомств.

По прибытию в отдел силового ведомства, мать увидела своего сына в плохом состоянии. "Вызвала скорую, нас провели в подвал. Помню, что [силовик] все время что-то настойчиво просил подписать, но я отказалась. [Сына] в тот момент рвало, тошнило, он как будто задыхался. Врачей тоже просили что-то подписать, но и они отказались", – отметила она.

Жительница Волгограда добавила, что силовики приняли её сына за другого человека. Они настаивали, что 14-летний подросток на самом деле является 26-летним волгоградцем, который проживает в том же самом подъезде, в котором живет знакомая матери школьника. Сотрудники силового ведомства рассказали, что этот человек подозревается в краже, сообщил "Блокнот Волгоград".

Из отделения силового ведомства, мать с сыном были привезены в местную больницу, где у подростка врачи зафиксировали закрытые травмы органов брюшной полости и ушиб мягких тканей передней стенки брюшины. Ему рекомендовали наблюдаться у хирурга и психолога.

Мать подростка объяснила, что не решалась разглашать произошедшее. "Оглашать ход следствия по факту первого задержания я не могу в силу данной подписки. Официальной информации по ходу расследования тоже нет. В школе уже поползли слухи, что второе задержание как-то связано с первым делом. Я не хочу, чтобы сейчас крайним сделали моего сына только потому, что он оказался не в нужное время не в нужном месте. Я уже написала заявление по факту инцидента в ГУ МВД по Волгоградской области. Мне пришло письмо, что дело находится на рассмотрении. Нас сыном вызвали в Следственный комитет Тракторозаводского района", – рассказала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что 3 ноября сотрудники уголовного розыска в Волгограде доставили в участок 14-летнего подростка, чтобы установить причастность к ранее совершенному преступлению.

"В связи с тем, что несовершеннолетний при задержании пытался скрыться, в отношении него были применены загиб руки за спину и специальные средства – наручники. <…> В дальнейшем причастность к совершению преступления доставленного не подтвердилась. Впоследствии подросток вместе с матерью обратился в медучреждение, сообщив врачам, что сотрудники полиции в ходе задержания причинили ему травмы. Указанное сообщение зафиксировано в дежурной части отдела полиции. Также зарегистрировано заявление матери о том, что, по ее мнению, правоохранители незаконно задержали ее сына", – привел "Блокнот Волгоград" сообщение пресс-службы.

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