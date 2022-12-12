Участники акций в Европе призвали к единению вайнахов в годовщину начала Первой чеченской кампании

12 декабря 2022, 08:32

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Митинги, приуроченные к 28-й годовщине начала Первой чеченской кампании, прошли в Австрии, Германии, Франции и других странах Европы. Чеченская диаспора должна оставаться единой, несмотря на раскол в евроичкерийском политическом поле, заявил пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 октября Верховная рада Украины приняла закон, признающий территорию Ичкерии временно оккупированной Россией. Это решение поддержали 287 депутатов. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД рассмотреть возможность признания независимости Ичкерии после того, как петиция об этом набрала более 25 тысяч голосов.

11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики" и выступил с обращением к гражданам России. В день подписания указа части Миноброны и внутренние войска МВД вошли на территорию Чечни. Первая чеченская война продолжалась с декабря 1994 года по август 1996 года. Подробно об этих событиях читайте в справке "Кавказского узла" "Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)".

Акции, посвященные 28-й годовщине начала Первой чеченской кампании прошли 11 декабря в Вене и Берлине, сообщила представитель Чеченской республики Ичкерия в Австрии Роза Дунаева, слова которой привели 11 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Также акции прошли 10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы. В частности, 10 декабря митинг прошел перед зданием Совета Европы в Страсбурге. В нём приняли участие около 20 человек, сказано в публикации.

Ролик, на котором показан митинг перед зданием Совета Европы в Страсбурге, был опубликован на YouTube-канале "Citizen of Ichkeria". На его кадрах показаны около двух десятков человек, в руках они держат флаги Ичкерии.

"Мы собрались, чтобы напомнить, что наш народ имеет права, что эти права надо соблюдать, и о нарушениях прав нашего народа. Принятая резолюция будет направлена в Совет Европы", – сказал на кадрах ролика пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

Он призвал чеченскую диаспору к единству. "Есть определенные красные линии, которые надо соблюдать. Если мы сегодня позволим разногласиям, расколам очередной раз упустить наш шанс, то это будет очень пагубно для нас всех", – добавил Албаков.

Напомним, 25 и 26 ноября во Франции прошел съезд объединенной диаспоры непризнанной Чеченской республики Ичкерия, на котором было объявлено о создании движения "Единая сила" под руководством главы комитета "Толам" Джамбулата Сулейманова. Заместителем Сулейманова на съезде был избран сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов. 27 ноября в Бельгии прошел съезд сторонников Ахмеда Закаева, также выступающих от имени Ичкерии.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что среди проживающих в Европе чеченцев возник политический раскол на фоне проведения спецоперации на Украине. Одна часть евроичкерийцев сплотилась вокруг Ахмеда Закаева, выступающего за построение светской Ичкерии, вторая часть во главе с Джамбулатом Сулеймановым преследует идею создания шариатской республики. Партия Тумсо Абдурахманова "Новая Чечения" может стать второй конкурирующей с Закаевым силой, и третьей стороной евроичкерийской политической конкуренции.

Чеченская Республика Ичкерия – непризнанное сепаратистское государственное образование в 1991-2000 годах, созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией во время второй чеченской кампании. Ичкерия не была признана ни одним из государств – членов ООН.

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* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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