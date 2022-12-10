Суд встал на сторону депутата в споре с блогером из Сочи

10 декабря 2022, 17:07

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Районный суд в Сочи обязал блогера Анну Колмагорцеву удалить публикацию, ставшую поводом для иска депутата краевого заксобрания Виктора Теплякова, и опубликовать опровержение. Требование депутата выплатить ему компенсацию в 300 тысяч рублей суд не удовлетворил, оценив моральный вред Теплякову в 1000 рублей.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября Хостинский райсуд Сочи перенес на 30 ноября заседание по иску депутата заксобрания Кубани Виктора Теплякова к Анне Колмагорцевой.

Виктор Тепляков подал иск к Колмагорцевой как частное лицо. Поводом для иска стал видеоролик, опубликованный 26 мая на YouTube-канале блогера. В видеоролике основатели и арендаторы популярных маршрутов Сочинского нацпарка рассказывали о том, как их лишили не только бизнеса, но и имущества. Депутат заявил, что изложенные в видеоролике сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Тепляков потребовал обязать Колмагорцеву опровергнуть эти сведения, удалить видеорепортаж и выплатить ему компенсацию за «моральный вред и нравственные страдания», которые оценил в 300 000 рублей.

Анна Колмагорцева получила 9 декабря мотивированное решение Хостинского райсуда, который 30 ноября обязал ее выплатить Виктору Теплякову компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама Анна Колмагорцева.

Суд также обязал блогера опровергнуть сведения из видеоролика "в форме сообщения о принятом по данному гражданскому делу судебном решении" и удалить видеоролик, говорится в решении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Согласно документу, Виктор Тепляков на заседание не явился, его представители настаивали на удовлетворении исковых требований, а ответчица просила полностью отказать в удовлетворении иска. Решение может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде в течение месяца, говорится в документе.

Сведений о намерении подать жалобу от сторон не поступало, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель райсуда. "Решение было оглашено 30 ноября, но изготовлено в окончательном мотивировочном виде и подписано судьей 8 декабря. Стороны в течении месяца с этой даты могут подать свои апелляции", - сказала она.

Анна Колмагорцева сообщила, что еще не знает, будет ли подавать жалобу. По ее словам, это будет зависеть от того, подаст ли жалобу сам Тепляков. Однако, по словам Колмагорцевой, до вступления решения суда в силу она уже удалила видеоролик со своего канала.

Видео, ссылка на которое приведена в решении суда, по состоянию на 17.05 мск 10 декабря, недоступно на YouTube. "Видео удалено пользователем, который его добавил", - говорится в сообщении на странице по этому веб-адресу.

Депутат Виктор Тепляков оказался недоступен для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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