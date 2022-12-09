Махачкалинец осужден за создание ячейки ИГ*

09 декабря 2022, 12:25

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Суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля 2021 года стало известно, что силовики задержали в Ставропольском крае пятерых предполагаемых членов ячейки террористической организации "Исламское государство".

Решением суда Булат Гамзатов приговорен к 15,5 года колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

Гамзатов был обвинен по пяти статьям Уголовного кодекса: об участии в террористической организации, вербовке в нее, создании террористического сообщества, приготовлении к созданию незаконного вооруженного формирования и приготовлении к посягательству на жизнь силовика.

По данным суда, в январе 2021 года Гамзатов присягнул лидеру террористической организации «Исламское государство»*, записав присягу на мобильный телефон и переслав видеофайл участнику этой организации, а затем в Махачкале убедил двух знакомых примкнуть к террористической организации.

"Помимо этого подсудимый создал с иными лицами террористическое сообщество и принял на себя его руководство. В этом же месяце Гамзатов склонял двух других своих знакомых к участию в террористическом сообществе и в деятельности МТО «ИГ»*, а также продолжал переписку с участником МТО «ИГ»*, который обещал сообщить места скрытого хранения огнестрельного оружия", - говорится в сообщении в телеграм-канале суда.

1 февраля 2021 года Гамзатов и его предполагаемые сообщники выехали в Ставрополь для создания незаконного вооруженного формирования и покушений на силовиков, решил суд. Но 2 февраля они были задержаны на территории Ставропольского края. "Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - отмечается в сообщении.

Булат Гамзатов - уроженец Махачкалы, уточняет сегодня "Интерфакс-Юг".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.