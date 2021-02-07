07 февраля 2021, 09:31

Источник сообщил о задержании террористов на Ставрополье

Силовики задержали в Ставропольском крае пятерых предполагаемых членов ячейки террористической организации "Исламское государство", среди них есть несовершеннолетние, сообщил источник.

По данным осведомленного источника,  оперативно-розыскные мероприятия по выявлению ячейки ИГ* проводились в Ставропольском крае на этой неделе.

В результате задержаны пятеро молодых людей, среди которых есть и несовершеннолетние, сообщил сегодня "Интерфакс". Предположительно, все они принесли присягу террористической организации, заявил информированный источник.

Проверяется причастность задержанных к терактам, а также устанавливаются возможные контакты с террористами, отметил он.

На сайте главного управления МВД по Ставропольскому краю и ФСБ России информации о задержании пятерых предполагаемых боевиков по состоянию на 9.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что 7 октября 2020 года пресс-служба Ставропольского краевого управления ФСБ сообщила о задержании 23-летнего предполагаемого сторонника ИГ*, который, по данным силовиков, планировал взорвать здания прокуратуры и суда. Он был арестована на два месяца. По версии ФСБ, у него на квартире были изъяты детали самодельного взрывного устройства, а сам задержанный признался в своих намерениях. Он был арестован на два месяца. Никаких подробностей о его личности и обвинениях силовики не предоставляют, сообщили источник в краевой администрации и местная журналистка. Этому способствует равнодушие общества и отсутствие правозащитников в регионе, считает конфликтолог.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Приговор уроженцу Ингушетии по делу о финансировании ИГ* оставлен без изменения", "Уроженка Дагестана заподозрена в помощи боевикам в Сирии", "Спецоперация в Нефтекумске стала первой на Ставрополье более чем за 12 месяцев".

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