09 декабря 2022, 10:17

Северокавказские силовики отчитались о поимке пособника боевиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержанный подозревается, в том числе в том, что переводил боевикам деньги из Чечни и Дагестана.

По данным следствия, подозреваемый решил вступить в ряды боевиков и для этого в 2016 году он вместе со своим знакомым попытался через Украину и Турцию выехать в Сирию. Однако уже при въезде на Украину он был выдворен обратно в Россию. В том же году подозреваемый осуществил денежные переводы из Москвы, Чечни и Дагестана в Сирию. В отношении него в Северо-Кавказском федеральном округе возбуждено дело по статьям об экстремистской организации и содействии террористам (ст. 30, ст. 205.5, ст. 205.1 УК России), сообщил Следственный комитет России.

Подозреваемый задержан. Ранее его знакомый, с которым он, как полагает следствие, пытался выехать в Сирию, был осужден. "Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого", - сказано в сообщении, опубликованном 8 декабря в Telegram-канале ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело о финансировании жителем Армавира сирийских боевиков дошло до суда", "Подросток из Махачкалы заподозрен в содействии терроризму", "Житель Астраханской области осужден за пропаганду терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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