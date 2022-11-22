Дело о финансировании жителем Армавира сирийских боевиков дошло до суда

22 ноября 2022, 13:43

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о финансировании жителем Армавира сирийских боевиков, после чего материалы были направлены в суд, сообщили следователи.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля следователи сообщили об аресте 34-летнего жителя Армавира, который был обвинен в содействии терроризму.

Расследование уголовного дела в отношении жителя Армавира, обвиненного ранее в содействии терроризму завершено. Материалы дела направлены в суд после утверждения прокуратурой обвинительного заключения, сообщило 21 ноября на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с февраля 2013 по август 2014 года армавирец перечислил с банковской карты более 45 тысяч рублей боевикам, воевавшим на территории Сирии. Деньги предназначались для их финансирования, покупки оружия и продуктов.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно сообщения следственного управления СКР по Краснодарскому краю не поступало.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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