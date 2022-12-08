Блогер Дмитрий Иванов* объявлен в федеральный розыск

08 декабря 2022, 14:02

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МВД объявило в федеральный розыск блогера Дмитрия Иванова*, который ранее неоднократно освещал на своем YouTube-канале события, происходящие на юге России и в республиках Северного Кавказа.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова, известного как "Камикадзе Ди" и под ником Kamikadze Dead. Карточка с информацией о Иванове* размещена в базе данных розыска.

В карточке сказано, что блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, при этом номер статьи не указан, сообщила сегодня "Медуза"**

Блогер объявлен в федеральный розыск. В сентябре Минюст включил Иванова в реестр физлиц-иноагентов. Ранее на него было заведено дело о фейках про российских военных, Иванов находится за пределами России, передало сегодня "ОВД-Инфо"**.

Дмитрий Ивано* ведет YouTube-канал Kamikadzedead. По состоянию на 13.45 мск у него 1,7 млн подписчиков. Большая часть последних роликов на YouTube-канале посвящены спецоперации на Украине.

Комментариев от Иванова или его представителей относительно сведений о том, что он объявлен в розыск не поступало.

Напомним, Дмитрий Иванов*ранее неоднократно комментировал события, происходящие на юге России и в республиках Северного Кавказа. Так, 23 декабря 2019 года блогер Эрик Китуашвили, пожаловавшийся ранее на вымогателей, называвших себя "кадыровцами", заявил о решении проблемы после встречи с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым. Комментируя эту информацию корреспонденту "Кавказского узла" 26 декабря 2019 года Дмитрий Иванов заявил, что не верит в то, что Китуашвили угрожали "кадыровцы", один из аргументов он указал, что не были названы имена и фамилии вымогателей. Также Иванов засомневался, что Китуашвили действительно угрожали в принципе. Он предположил, что эта история – попытка Китуашвили разрекламировать себя и свой контент в соцсетях.

В марте 2019 года Дмитрий Иванов призвал бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова прекратить нападки на артистов из-за показа постельной сцены в спектакле "Охота на мужчин". Ранее этот спектакль был показан в Дагестане.

В ответ на призыв к Нурмагомедову, блогер получил анонимные угрозы. Иванов cпародировал извинения, высмеял и самого Хабиба, и в целом "борцов за нравственность" за показуху и невнимание к реальным проблемам Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что Иванов также неоднократно освещал на своем YouTube-канале события, происходящие в ЮФО и СКФО. Так, 26 декабря 2020 года на своем канале в YouTube он обратил внимание, что осужденный за "нечестные" тендеры бывший глава министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев после выхода из колонии был назначен на должность аналитика-советника директора в бюджетном учреждении Ставропольского края "Стававтодор". На информацию, что Игорь Васильев после освобождения устроился на работу в бюджетную организацию, отреагировала прокуратура.

Ранее суд установил, что бывший министр причастен к введению режима чрезвычайной ситуации в 2015-2016 годах в трех муниципалитетах с целью проводить аукционы по контрактам на ремонт дорог, заключая договоры с аффилированными компаниями.

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иноагента.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.