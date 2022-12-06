Силовики отпустили задержанного за пацифистский стикер жителя Адлера

06 декабря 2022, 19:02

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Полицейские доставили в отделение жителя Адлера Александра Горелова из-за пацифистской наклейки на машине. В отделении от него потребовали сфотографироваться и отпустили без протокола.

"Кавказский узел" писал, что после того как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), авторы комментариев в соцсети и участники пацифистских акций стали привлекаться к ответственности по ней. Так, 13 ноября стало известно, что административный протокол составлен против жителя Славянска-на-Кубани Ивана Цикунова, суд оштрафовал его по статье о дискредитации российских военных.

Сотрудники полиции задержали сегодня Александра Горелова из-за пацифистской наклейки на его автомобиле. Полицейские пришли к Горелову домой и доставили в местный отдел полиции, не позволив надеть куртку и взять с собой какие-либо вещи. В отделе от него потребовали сфотографироваться, а затем отпустили без составления протокола, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.