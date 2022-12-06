Азербайджанские саперы обезвредили четыре противопехотные мины

06 декабря 2022, 05:33

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За неделю саперы ANAMA разминировали 117 гектаров территорий, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана. Найдено четыре противопехотные мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.

Как писал "Кавказский узел", за последние 30 лет в Азербайджане от разрыва мин пострадали 3345 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей. С 10 ноября 2020 года, после окончания 44-дневной войны, на минах подорвались 266 жителей Азербайджана, из них 45 погибли. Из этого числа 35 человек были мирными жителями, а трое – журналистами, заявило МИД Азербайджана 25 октября. Ведомство призвало международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовало от ее властей предоставить карты минных полей с достоверными данными.

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) опубликовало 5 декабря еженедельную информацию о разминировании территорий, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, пишет media.az.

По данным организации, за период с 28 ноября по 3 декабря саперы проводили разминирование в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане. За указанный период здесь были найдены четыре противопехотные мины и 52 неразорвавшихся боеприпаса.

Всего за данный период была обследована и очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 117 гектаров, сообщает oxu.az.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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