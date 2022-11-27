Жалобы подростка из Черкесска на издевательства в школе вызвали резонанс в сети

27 ноября 2022, 12:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В сети распространилось видео, на котором ученик одной из школ в Черкесске пожаловался, что его избивал педагог. Комментаторы возмутились рукоприкладством со стороны учителя. Мать школьника подчеркнула, что ребенок подвергался буллингу в школе в течение четырех лет, а Следком и мэрия Черкесска заявили о начале проверок.

Ученик одной из школ в городе Черкесск в Карачаево-Черкесии заявил, что один из педагогов учебного заведения повергал его побоям. Ролик, на кадрах которого подросток пожаловался на избиение, был размещен 25 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "ЧП "Кавказ".

"В школе меня палкой била учительница по голове. Когда я к доске выходил меня обзывали [нецензурно]. Она перед всем классом меня унижала", – сказал подросток на кадрах ролика.

Автор ролика спросила его, как его называла педагог после беседы с родственниками. "Ябедой называла", – ответил школьник. На этом ролик обрывается, его длительность составляет 39 секунд.

На 12.00 мск 27 ноября это видео в группе в группе "ЧП "Кавказ", на которую подписаны около 29,8 тысячи пользователей, набрала 14,6 тысячи просмотров и 90 комментариев. Большую часть их авторов возмутило рукоприкладство со стороны учителя.

"Эту учительницу надо уволить из школы и больше на пушечный выстрел не подпускать к детям", – заявил Эфенди Кипчак.

"Таких неадекватных учителей близко нельзя подпускать к детям! Вот так психику с детства ломают", – написал Иван Иванов.

"В классе моего сына есть проблемный ученик. Недавно случился нервный срыв у учительницы, она сама по себе спокойная и все дети её любят. А от того мальчика все страдают, но директор почему-то не действует. Уже и проверки были, всё без толку. Никто не понимает, почему он с ним так возится", – написала София Романова.

"Каким бы ни был ребёнок, нет права у учителя бить или бросать в него что-либо. Ведёт ребёнок плохо себя, говорим об этом родителям. Вот и все", – подчеркнул Якуб Алиев.

"Везде камеры ставят, почему в классах до сих пор камер нет? Многие вопросы решались бы", – считает Арчи Гаджиев.

"Давно пора в каждом классе устанавливать камеры, и всё будет хорошо", – высказала схожее мнение Asiyat Gamzoevna.

Ролик с жалобой подростка на издевательства в школе Черкесска также был размещен 25 ноября в Telegram-канале "ЧП Кавказ", на который подписаны 1658 пользователей. На 12.00 мск 27 ноября это видео набрало 32 тысячи просмотров и 2101 комментарий.

"До чего люди докатились, а еще учителями называются", – заявил Timka.

"И это женщина, у которой наверняка тоже есть свои дети. Как можно поднимать руку на ребенка?" – задалась вопросом Саида.

"Учителя не имеют права так себя вести", – подчеркнул пользователь Vogue.

"Это уже не педагог! Дети бывают разные, может он и проблемный мальчик, но такое делать никак не допустимо", – написала Камилла.

Педагог отвергла обвинения в избиении школьника

По словам учительницы, на которую пожаловался подросток, некоторое время назад школьник стал плохо учиться и прогуливать уроки. Она рассказала об этом маме подростка, а та в ответ стала её обвинять в предвзятом отношении к сыну. "Он проблемный мальчик: еле выучился читать по слогам, поранил девочку ножиком. Предполагаю, что гнев мамы может быть связан с тем, что сына планировали оставить на второй год", – привело издание "Победа 26" слова педагога.

По словам мамы подростка, её сын подвергался в школе буллингу в течение четырех лет. В результате он перестал ходить в школу и начал помогать ей продавать пирожки, из-за чего над ним снова начали смеяться, передало издание.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение руководству следственного управления СКР по Карачаево-Черкессии проверить сведения об издевательствах над школьником и доложить о результатах этой проверки, сообщило ведомство.

"Семья малолетнего утверждает, что педагог применяла в отношении него насилие и не препятствовала издевательствам со стороны сверстников, в связи с чем ребенок отказался ходить в школу и семья была вынуждена переехать в другой населенный пункт", – сказано в сообщении Следкома.

Мэрия Черкесска также отреагировала на жалобы школьника. Администрация города приняла решение провести служебную проверку. "Это будет межведомственная проверка, в том числе с участием Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Карачаево-Черкесии, правоохранительных органов, общешкольного родительского комитета и администрации гимназии. Уверены, что компетентные органы дадут объективную оценку произошедшему", – привели 26 ноября "Новости Черкесска" слова сотрудника мэрии.

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