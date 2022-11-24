Мусорный полигон под Новороссийском. Фото: https://bloknot-novorossiysk.ru/news/vlast-plevat-khotela-na-resheniya-suda-na-zakrytyy-1408923

24 ноября 2022, 17:20

Активисты потребовали закрыть мусорный полигон под Новороссийском

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Борисовка под Новороссийском планируют расширить мусорный полигон, а общественные слушания по этому вопросу запланированы только онлайн, рассказала экоактивистка Жанна Мингилевич. Одиночный пикет с требованием закрыть полигон прошел сегодня около администрации Новороссийска. 

Как писал "Кавказский узел", письмо в аппарат президента России 25 октября направили жители села Борисовка. Они попросили прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, который за последние полгода горел уже трижды. Последний раз, по данным местных властей, пожар на свалке произошел из-за поджога.

Информацию о проведении пикета перед зданием администрации Новороссийска опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Новороссийск".

Как следует из фотографий, размещенных в Telegram-канале, активистка стояла с плакатами, на одном из которых был приведен текст публичного обращения к председателю Следкома России Александру Бастрыкину и премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем говорится, что расширение свалки в Борисовке — это провал мусорной реформы на Кубани. Новороссийцы просят до 8 декабря провести проверку расширения мусорного полигона. 

"Жители Борисовки — 15 тыс. человек — на грани социального взрыва от мусорки за 300 метров от жилых домов. Требуем закрытия полигона! Письменные обращения жителей в Роспотребнадзор и Роспироднадзор, как городского так и краевого уровня результатов не приносят", — написано на плакате. Также на нем указано, что прокуратура городского и краевого уровня не реагирует на обращения жителей. 

Полигон уже превысил все мыслимые объёмы, рассказала изданию Юга.ру экоактивистка Жанна Мингилевич. По ее словам, полигон существует с 2007 года, однако за это время ничего не сделано, "чтобы уменьшить объём размещаемых бытовых отходов, организовать переработку и раздельный сбор, компостирование" "Ежемесячно случаются пожары, были сливы инфильтрата", - приводятся ее слова в сегодняшней публикации

По её словам, жителей беспокоят не только объёмы свалки и её близость к жилым домам, но и то, что река Цемесс начинает свои истоки в районе горы Щелба, и отходы с дождями и грунтовыми водами сливаются в Чёрное море. 

"Людей возмущает, что речь идёт не о том, чтобы уменьшить свалку, а наоборот — расширить её. Они хотят увеличить площадь на 3,3 гектара", - указала активистка

Она отметила, что общественные слушания по вопросу расширения свалки планируется провести онлайн. "У них нет зала встретиться с людьми? Проект невозможно скачать, надо только приходить и читать у них на месте. Информацию о работе полигона размещают на специализированных сайтах, которые сложно найти», — сказала Мингилевич. 

Информация о проведении общественных слушаний в формате видеоконференции была опубликована 14 ноября на сайте местного издания "Наша газета. Новороссийск". Там указано, что общественные слушания о расширении мусорного полигона пройдут 8 декабря, ознакомиться с проектом можно офлайн, а принять участие в обсуждениях - только в онлайн-режиме на основании предварительно поданной заявки. 

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Примечание:

"Русло ручья в Новороссийске засорили сами горожане, заявили местные власти", "Жители Кубани рассказали о проблеме со свалкой мусора вблизи здравниц", "Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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