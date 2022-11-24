Активисты потребовали закрыть мусорный полигон под Новороссийском

24 ноября 2022, 17:20

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В селе Борисовка под Новороссийском планируют расширить мусорный полигон, а общественные слушания по этому вопросу запланированы только онлайн, рассказала экоактивистка Жанна Мингилевич. Одиночный пикет с требованием закрыть полигон прошел сегодня около администрации Новороссийска.

Как писал "Кавказский узел", письмо в аппарат президента России 25 октября направили жители села Борисовка. Они попросили прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, который за последние полгода горел уже трижды. Последний раз, по данным местных властей, пожар на свалке произошел из-за поджога.

Информацию о проведении пикета перед зданием администрации Новороссийска опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Новороссийск".

Как следует из фотографий, размещенных в Telegram-канале, активистка стояла с плакатами, на одном из которых был приведен текст публичного обращения к председателю Следкома России Александру Бастрыкину и премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем говорится, что расширение свалки в Борисовке — это провал мусорной реформы на Кубани. Новороссийцы просят до 8 декабря провести проверку расширения мусорного полигона.

"Жители Борисовки — 15 тыс. человек — на грани социального взрыва от мусорки за 300 метров от жилых домов. Требуем закрытия полигона! Письменные обращения жителей в Роспотребнадзор и Роспироднадзор, как городского так и краевого уровня результатов не приносят", — написано на плакате. Также на нем указано, что прокуратура городского и краевого уровня не реагирует на обращения жителей.