Жители пригорода Новороссийска пожаловались президенту на свалку

25 октября 2022, 05:27

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Письмо в аппарат президента России направили жители села Борисовка. Они попросили прекратить работу расположенного поблизости мусорного полигона, который за последние полгода горел уже трижды. Последний раз, по данным местных властей, пожар на свалке произошел из-за поджога.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска пожаловались на горящую свалку около села Борисовка. По их словам, владельцы свалки отказались от помощи пожарных и тушили пожары самостоятельно, а за последние полгода там произошло три пожара.

Жители села Борисовка, которое является пригородом Новороссийска, направили в аппарат президента России письмо с просьбой прекратить работу мусорного полигона. Документ подписали 800 человек, пишет 24 октября "Коммерсант".

"ЧП вынуждает нас снова обращаться в высшие органы государственной власти для проверки деятельности полигона и принятия мер по прекращению его эксплуатации, которая наносит вред природе и населению города", - написали они, сославшись на недавний пожар.

Ранее они отправляли аналогичные письма в министерство природы России, Генеральную прокуратуру, краевые надзорные органы, но какие-либо меры пока приняты не были.

Мэрия Новороссийска сообщила, что причиной возгорания 200 квадратных метров на полигоне твердых коммунальных отходов стал умышленный поджог. По данным властей, возгорание произошло утром 21 октября. Ранее на полигоне уже тушили пожар, охвативший площадь в 300 квадратных метров.

Полигон на горе Щелба - единственный узаконенный объект размещения отходов в Новороссийское зоне, он включен в Государственный реестр размещения отходов весной 2016 года. Мощность объекта - 160 тысяч тонн в год, сообщает "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

По данным местных жителей, из-за полигона округу периодически "накрывает" зловонный запах, жителям досаждают мухи, мыши, крысы.

"4 ноября 2020 года ЭВСК провела общественную инспекцию полигона <...> На объект представителей ЭкоВахты не пустили. Однако было очевидно, что мусоросортировочная линия в этот день не работала. На полигоне размещался смешанный мусор, не пересыпанный инертным материалов. Большая часть территории полигона не огорожена, и на него возможен свободный доступ. Активисты убедились, что объект расположен в недопустимой близости от жилой зоны", - пишет "ЭкоВахта".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов, жалуются жители станицы Полтавская в Красноармейском районе. Они создали общественный совет "Против свалки в Полтавской". 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

17 октября прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Активисты заявили, что признание судом нарушений в работе полигона стало маленькой победой.

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