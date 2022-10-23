Дым от свалки обеспокоил новороссийцев

23 октября 2022, 10:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Новороссийска пожаловались, что страдают от едкого дыма с мусорной свалки, причем владельцы мусорного полигона отказались от помощи пожарных и пытаются справится с задымлением сами. Эта свалка стала постоянным источником тревоги для новороссийцев - за полгода там произошли три пожара.

Около села Борисовка в Новороссийске 21 октября загорелся мусор на территории полигона бытовых отходов на горе Щелба, сообщил Telegram-канал "Новороссийск. Не новости", на который подписаны 6288 пользователей. На 10.20 мск 23 октября эта запись набрала 9,7 тысячи просмотров и пять комментариев.

"Пожарные были и уехали", – отметил пользователь Ilyas.

Оператор полигона отказался от помощи пожарных и продолжил тушить пожар. "Ссыпают мусор сверху, подвозя мусоровозками", – привела 21 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" "Наша газета. Новороссийск" слова одного из очевидцев.

Администратор страницы муниципального центра управления Новороссийска 21 октября сообщил со ссылкой на оператора полигона, что горение ликвидировано, и что проводятся работы по пересыпке грунта.

"Горит до сих пор", – возразил пользователь AB в 21.55 мск 22 октября.

Запись о пожаре на свалке в соцсети "ВКонтакте" в группе "Наша газета. Новороссийск", на которую подписаны более 38,7 тысячи пользователей, на 10.20 мск 23 октября набрала 19 отметок с реакцией пользователей и четыре комментария.

"И? Мы так и будем сидеть и ждать, пока огонь не перекинутся на жилой массив? В этот в третий раз потушили. А в пятый потушат? Или спалят людям дома? Мало того, что этот запах на весь Приморский район, так это ещё реальная угроза жизни и здоровья граждан", – написал пользователь Ket Kasapidi.

Ранее крупный пожар на свалке в селе Борисовка произошел 29 апреля, второй раз полигон горел 30 сентября, подсчитало издание "Краснодар Онлайн".

Комментариев представителей оператора полигона в связи с жалобами на едкий дым и пожар на свалке пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что жители станицы Полтавская в Краснодарском крае неоднократно жаловались на проблемы с экологией из-за мусорного полигона. 15 января более тысячи жителей станицы провели сход, протестуя против полигона. 17 сентября жители Полтавской провели очередную акцию протеста. 5 октября стало известно, что Андрей Гаряев, вместе с другими активистами требовавший закрыть мусорный полигон в кубанской станице Полтавской, был найден мертвым. 17 октября активисты станицы Полтавская заявили, что готовы продолжить борьбу за закрытие полигона, несмотря на смерть председателя общественного совета "Против свалки в Полтавской" Гаряева.

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