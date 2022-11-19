Мэрия Махачкалы объяснила задержки с предоставлением земли жителям Нового Хушета

19 ноября 2022, 14:10

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Жители махачкалинского поселка Новый Хушет годами ждут в очереди получения муниципальных земельных участков, которые оказались в частной собственности, рассказали местные жители. Правомерность приватизации земель проверяют следователи, а выдача участков временно приостановлена из-за их инвентаризации, пояснили в администрации Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября было опубликовано видео о сходе жителей махачкалинского поселка Новый Хушет. Участники схода призвали разобраться с захватом земель неизвестными, а также решить проблему с выделением земельных участков, которые несколько лет не могут получить жители поселка. Они пригрозили масштабной акцией протеста, если власти не отреагируют на их требование.

Еще в 2015 году жители Нового Хушета узнали, что участки, на которые претендовали около двух тысяч людей, выставлены на продажу. Раньше эта земля находилась в бессрочном пользовании совхоза, но в 2006 году была возвращена муниципалитету за неуплату налогов, а в 2009 году передана совхозу в собственность, а потом продана двумя частями – 41 и 70 гектаров. Затем эту территорию поделили на 1400 участков и начали продавать по 500-600 тысяч рублей, сообщил 17 апреля 2015 года "Черновик".

Новый Хушет имеет статус поселка, подчинен администрации Ленинского района Махачкалы, в нем живут около 15 тысяч человек. Крупных производств и предприятий в поселке нет, люди занимаются выращиванием сельхозпродукции и разведением скота на приусадебных участках, а основное число трудоспособного населения ездит на работу в Махачкалу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Шарип.

По словам жителя поселка, он стоит в очереди на получение земли около 10 лет, но участок так и не получил. "До начала 2000-х годов участки раздавались бесплатно, всем желающим, на основании очереди. Потом, ссылаясь на то, что земли бывшего совхоза оказались заложены из-за долгов, их передали в ведение администрации Махачкалы. Потом каким-то образом они оказались приватизированы и начали продаваться", - рассказал мужчина.

В поселке есть еще другая территория, где собирались строить мусороперерабатывающий завод. Там землю перевели в категорию индивидуального жилищного строительства, разделили на участки и начали продавать, отметил он.

"Жители поселка составляли сами списки на бесплатное получение участков по принципу "один участок - одному домохозяйству", чтобы хватило всем. Копии передали в мэрию, но уже много лет бесплатные участки не выделяются, зато продаются", - рассказал Шарип.

Житель поселка Гаджи рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что более 10 лет назад встал в очередь, чтобы получить участок и построить дом сыну, которому сейчас уже 24 года, и он собирается жениться.

"Встали в очередь, чтобы получить участок и построить ему дом. Составлялись разные списки, в одном мы были примерно на 300-м месте, в другом еще дальше. Но очередь не сдвинулась. У нас есть уроженцы села, участвующие в СВО на Украине, их семьи также не могут получить бесплатно землю", - сказал мужчина.

В мэрии Махачкалы знают о ситуации в поселке Новый Хушет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. По его словам, власти провели инвентаризацию земель и обнаружили "многочисленные факты размежевания земельных участков, находящихся в частной собственности", которые ранее были предоставлены для сельскохозяйственного использования.

"Право собственности на эти участки возникло на основании решений, принятых до 2019 года (в январе 2019 года администрацию Махачкалы возглавил ныне действующий мэр Салман Дадаев. – Прим. "Кавказского узла"), все действия по размежеванию и формированию земельных участков их собственниками произведены без участия администрации города – напрямую в управлении Росреестра по Дагестану", - рассказал представитель мэрии.

По этим фактам идет проверка УФСБ, прокуратуры и управления Следственного комитета, и до окончания всех проверок мэр города еще в 2019 году приостановил переоформление прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Сейчас, по словам чиновника, ведутся кадастровые работы по формированию и постановке на кадастровый учет неразграниченных земельных участков. Уже разграничены 152 гектара, они будут использованы для выделения нуждающимся очередникам, в том числе участникам военной операции на Украине, подчеркнул представитель мэрии.

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