Жители Нового Хушета потребовали реакции властей на захват земель

14 ноября 2022, 07:15

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Разобраться с захватом земель неизвестными земли, а также решить проблему с выделением земельных участков потребовали от властей жители махачкалинского поселка Новый Хушет. Они провели сход, на котором пригрозили масштабной акцией протеста, если власти не отреагируют на их требование.

Видео о сходе жителей махачкалинского поселка Новый Хушет было размещено сегодня в Instagram-паблике* dagestan_news__. На его кадрах показаны несколько десятков мужчин, которые стоят в поле, на заднем плане видны жилые дома.

В описании ролика сказано, что собравшиеся обратились к властям Дагестана и к мэру Махачкалы Салману Дадаеву с требованием разобраться с захватом неизвестными лицами земельных участков, а также потребовали обратить внимание на проблему выделения земель. Люди также пожаловались, что из года в год очередь на получение участков не двигается вперёд.

"Мы, жители поселка Хушет собираемся уже третий раз по поводу земельных участков, которые жители поселка никак не могут получить. У меня есть письмо из мэрии города от 2015 года, в котором я указан под двухтысячным номером. С тех пор в течение этих семи лет моя очередь не сдвинулась ни на шаг, хотя за это время земли Хушета были присвоены неизвестными лицами и распроданы", – заявил на кадрах видео мужчина, представившийся местным жителем.

По его словам власти не выделяют жителям землю, ссылаясь на то, что нет свободных участков. "Эти участки, которые остались, их непонятные люди оформляют на себя, присваивают себе, и распродают. Мы хотим, чтобы вы обратили внимание на этот вопрос. Также мы будем обращаться и в прокуратуру, к главе республики. За эту землю мы будем стоять до конца", – подчеркнул житель Хушета.

После него выступил еще один местный житель. "Здесь посторонние люди гектарами занимают места, мы просим вас, чтобы вы разобрались. Мы уже три-четыре раза собираемся здесь, никто нас не слышит. Если нас не хотят слышать, в следующий раз мы соберемся еще больше народу на площади Ленина в Махачкале. Мы пойдем туда и будем добиваться, чтобы нас услышали", – заявил он.

На этом видео заканчивается. На 07.00 мск этот ролик в Instagram-паблике* dagestan_news__, на который подписаны около 39,5 тысячи пользователей, набрало 670 просмотров и 24 отметки "нравится".

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа стало известно, что пять человек были оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. 11 августа мэрия Махачкалы без предупреждения начала снос фундаментов и заборов на участках. Владельцы строений при этом заявили, что купили землю и не были уведомлены о спорном статусе участков.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.