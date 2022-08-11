Владельцы строений в пригороде Махачкалы возмущены сносом без предупреждения

11 августа 2022, 23:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мэрия Махачкалы без предупреждения начала снос фундаментов и заборов на участках, которые люди начали застраивать около шести лет назад, заявили владельцы строений. Он утверждают, что купили землю в СНТ и не были уведомлены о спорном статусе участков.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что пять человек были оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. Покупатели земельных участков не виноваты в том, что их обманули, указали пользователи "ВКонтакте", предложив компенсировать затраты владельцам построек или узаконить их право собственности на землю.

На поле площадью 30 гектаров построены фундаменты под будущие дома, но есть и здания с поднятыми стенами, а также несколько домов с крышей, передал корреспондент «Кавказского узла». Фундаменты практически на всей территории превращены в груды камней и бетона.

Фундаменты нескольких десятков строений, построенных между поселком Семендер и микрорайоном ДОСААФ, были разрушены сотрудниками администрации Махачкалы 9 августа, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» владельцы земельных участков.

«Рано утром приехали семь-восемь гусеничных экскаваторов в сопровождении силовиков в масках. Ничего толком не объяснили, никаких документов не показали, начали сносить фундаменты, заборы, которые здесь уже стоят по несколько лет», - рассказал хозяин одного из участков Магди.

По его словам, участки в этой местности распродавались с 2016 года. «В основном, здесь покупали земли выходцы из горных районов. Вокруг этого большого поля построены частные дома. Нам казалось, что раз везде строятся, то и здесь никаких проблем не должно быть. Никто свой участок просто так не получил, все их покупали за свои с трудом накопленные деньги. Никакого самозахвата не было. Распродавал земли СНТ [...] , у них был офис в Учхозе (микрорайон Махачкалы – прим. «Кавказского узла»). Нам выдавали садовые книжки, печати. Мы даже налоги за свои участки платили», - пояснил он.

По словам Магди, "в течение пяти-шести лет никто никаких претензий не высказывал". "Люди свободно строились. Кто просто заливал фундамент, у кого была возможность - строил стены, крышу. Покупали (землю) здесь те, кто годами копит на план, а потом годами на фундамент и последующее строительство. Если бы с самого начала нам говорили, что строительство тут незаконно, то мы не стали бы вкладываться в стройку, а просто забрали отданные за землю деньги", - отметил он.

По словам Магди, разговоры о незаконности строительства здесь начались сразу после того, как был продан последний из 500 участков. «Офис [СНТ] исчез, продавших нам (землю) мы больше не видели. Говорят, что его задержали (главу СНТ), но потом отпустили под домашний арест», - сказал он.

Мэрия ранее сообщила, что по факту продажи земли людям правоохранительные органы возбудили уголовные дела. При этом у них "никаких документов, подтверждающих право собственности на эти земли... нет".

Когда экскаваторы начали разрушать строения, приехали владельцы, которые узнали об этом, и попытались остановить демонтаж, но сотрудники полиции даже не давали людям подойти к своим участкам, рассказал он.

Один из немногих, кто живет в построенном на этой земле доме, является Саид Алиев. Он рассказал, что купил свой участок в 2020 году у частного лица и сразу же построил на нем помещение для временного жилья, а параллельно начал строить жилой дом. По словам Алиева, с прошлого года он живет здесь с семьей.

«Претензий лично к моим строениям 9 августа не высказывали. Но это только потому, что у меня жилой дом. Они заявили, что собираются сносить его, но для этого им нужно решение суда», - пояснил Алиев.

Он сказал, что при оформлении покупки, как и все остальные, получил только садоводческую книжку. «Свой участок я купил у человека. Где он сейчас, я не знаю, но даже если я его найду, то деньги, отданные за землю, в разы меньше, чем я вложил в стройку. Никаких проблем во время строительства у меня не было. Да и хозяева других участков спокойно приезжали, заливали фундамент и уходили. До 9 августа все было нормально», - сказал Алиев.

По его словам, среди владельцев участков в этом месте нет влиятельных людей. «Тут все, кто зарабатывает деньги своим трудом и копит их годами на будущий дом. И сейчас они не могу спокойно смотреть на то, что сделали с их строениями. Женщины приходят и прямо на своих разрушенных фундаментах плачут и уходят», - рассказал Алиев.

Генеральный директор юридической фирмы «Магомедов и партнеры», активист движения «ГородНаш» Арсен Магомедов считает, что в этой ситуации важно, как были выделены данные земельные участки – выдавались ли они администрацией или же оформлялись по поддельным документам. «Если земельный участок огорожен или на нем построен жилой дом более трех лет, то администрация теряет право на его истребование. В таком случае люди имеют шанс на защиту в связи с применением срокова исковой давности. В противном же случае, администрация может сносить или забирать участки», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, мэрия Махачкалы пояснила, что 9 августа на участке между микрорайоном ДОСААФ и поселком Семендер проводится демонтаж "объектов, не имеющих признаки индивидуального жилого строительства" – заборов и фундаментов по решению городской комиссии. "По 19 объектам, имеющим признаки ИЖС, собраны материалы, которые направлены в Кировский районный суд. Исковые заявления поданы в целях признания объектов самовольными постройками с возложением обязанности на собственника – Министерства имущества РД – демонтировать незаконно возведённые строения на своей территории. О том, что демонтаж будет производиться, были уведомлены и правительство РД, и Министерство имущества РД, также в отношении незаконной застройки данной территории вносились акты прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

О недопустимости строительства были уведомлены и те, кто начал на месте строительно-монтажные работы, подчеркнула администрация города. "Однако, несмотря на неоднократные предупреждения, строительные работы не были прекращены", - отмечается в публикации.

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