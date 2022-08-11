Пользователи соцсети заступились за владельцев самостроев после конфликта в Махачкале

11 августа 2022, 11:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять человек оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. Покупатели земельных участков не виноваты в том, что их обманули, указали пользователи "ВКонтакте", предложив компенсировать затраты владельцам построек или узаконить их право собственности на землю.

Пять человек оштрафованы после конфликта с полицией на месте сноса

Пять человек были доставлены в Кировский райотдел полиции Махачкалы 9 августа с места акции протеста против сноса строений на участке в районе Учхоза. Там администрация Махачкалы начала демонтаж незаконно возведённых строений, на место прибыли росгвардейцы, полицейские, представители прокуратуры и мэрии. У покупателей земельных участков возник конфликт с сотрудниками полиции: люди требовали показать решение суда, на основании которого производится демонтаж, сообщил 9 августа "Черновик".

Один из задержанных, Хафиз Омаров, рассказал изданию, что в отношении них возбудили дела по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), и Кировский райсуд оштрафовал каждого из задержанных на 3000 рублей.

Согласно информации в картотеке Кировского райсуда Махачкалы, по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ были 9 августа привлечены к ответственности Хафиз Омаров, Абдуразак Магомедов, Магомедрасул Магомедов, Магомедкамиль Гасанов и Рашид Алиев.

С 2017 по 2021 год десятки людей стали жертвами обмана, купив земельные участки в районе Учхоза на территории площадью 300 тысяч квадратных метров. Продавцы представлялись представителями СНТ "Аграрник", и покупатели, думая, что они являются участниками этого товарищества, начали строительство на купленных участках, однако выяснилось, что земля является государственной собственностью, пишет издание.

Мэрия назвала незаконным строительство на участке земли

Согласно решению городской комиссии, 9 августа на участке между микрорайоном ДОСААФ и поселком Семендер проводился демонтаж "объектов, не имеющих признаки индивидуального жилого строительства" – заборов и фундаментов, пояснила в тот же день администрация Махачкалы.

"По 19 объектам, имеющим признаки ИЖС, собраны материалы, которые направлены в Кировский районный суд. Исковые заявления поданы в целях признания объектов самовольными постройками с возложением обязанности на собственника – Министерства имущества РД – демонтировать незаконно возведённые строения на своей территории. О том, что демонтаж будет производиться, были уведомлены и правительство РД, и Министерство имущества РД, также в отношении незаконной застройки данной территории вносились акты прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

О недопустимости строительства были уведомлены и те, кто начал на месте строительно-монтажные работы, подчеркнула администрация города. "Однако, несмотря на неоднократные предупреждения, строительные работы не были прекращены… По словам граждан, незаконно застраивающих землю, принадлежащую государству, земельные участки им были проданы неким человеком, представившимся владельцем земли. По данному факту правоохранительными органами возбуждены уголовные дела. Вместе с тем никаких документов, подтверждающих право собственности на эти земли, у них нет", - отмечается в публикации.

Пользователи соцсети предложили компенсировать покупателям расходы

Сообщение о сносе самостроев и конфликте размещено 10 августа в паблике "Республика Дагестан", на который подписаны 103,6 тысячи пользователей "ВКонтакте".

К 11.40 мск 11 августа под публикацией размещено 12 комментариев. Авторы некоторых из них заступились за покупателей участков. "Жаль труд людей! Может, лучше было бы узаконить", - написал, в частности, Владимир Долгих.

"У "некоего человека" есть, наверное, должность, власть […] и в то же время делился, наверное, деньгами с нужными людьми. А простые люди, которые купили земли, материал для заборов, фундамент домов, остались ни с чем. Браво, власть!" – упрекнул чиновников Рустам Рустамов. "Рустам, это же не принято у нас! Никто ничего не видит! Но вот потом через годы вдруг госземля", - ответил на это пользователь с ником Марк Аврелий.

"В чем вина людей, они же купили. Поймайте мошенников, которые продали, судите, а людям или предоставьте участки в другом месте, или дайте строиться", - предложил Руслан Гаджиев. "Почему в отдел не доставили тех, кто продавал? Или виноваты те, кто покупал?" – задался вопросом Рауф Курбанов.

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