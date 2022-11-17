17 ноября 2022, 17:01

Администрация Буйнакского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Джамалутдин Рашитханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине 257 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что из сообщения Минтруда Дагестана стало известно о гибели Артура Ахмедова и Закира Рашидова, общее число погибших на Украине уроженцев Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 256

Джамалутдин Рашитханов погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Буйнакского района.

Джамалутдин окончил Дагестанский государственный педагогический университет. Служил с 2007 года в войсковой части в Буйнакске. За время службы он успел побывать в горячих точках Чечни, Сирии. Ему было 39 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 257 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине", "Мобилизованный из Ростовской области погиб на Украине", "Мобилизованный волгоградец погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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