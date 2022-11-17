Администрация Буйнакского района сообщила о гибели военного на Украине

17 ноября 2022, 17:01

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Джамалутдин Рашитханов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине 257 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что из сообщения Минтруда Дагестана стало известно о гибели Артура Ахмедова и Закира Рашидова, общее число погибших на Украине уроженцев Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 256.

Джамалутдин Рашитханов погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Буйнакского района.

Джамалутдин окончил Дагестанский государственный педагогический университет. Служил с 2007 года в войсковой части в Буйнакске. За время службы он успел побывать в горячих точках Чечни, Сирии. Ему было 39 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.