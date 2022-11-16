Два уроженца Дагестана погибли на Украине

16 ноября 2022, 17:13

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Артур Ахмедов и Закир Рашидов погибли на Украине, сообщило Минтруда Дагестана в отчете о помощи родным погибших. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 256 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", администрация Каспийска сообщила сегодня о гибели трех военных - Байрама Магомедова, Замиры Мисрихановой и Магомедрасула Расулова, таким образом общее число погибших, о которых информировали власти, достигло 254.

О гибели двух жителей Дагестана стало известно из сообщения Минтруда Дагестана, которое отчиталось о помощи семьям погибших участников военной операции на Украине. Так, ведомство сообщило, что в Табасаранском районе выделена инвалидная коляска жителю села Бурганкент инвалиду 1 группы Камилпаше Ахмедову. Его сын, 36-летний Артур Ахмедов,погиб на Украине 27 сентября. Помощь оказана и семье погибшего 1 апреля военнослужащего Закира Рашидова, говорится в сообщении на сайте ведомства от 15 ноября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 256 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат семьям погибших следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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