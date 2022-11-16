Правозащитники потребовали реакции следствия на исчезновение грозненца

16 ноября 2022, 09:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Судьба грозненца Ризвана Дадаева, признавшегося в гомосексуальности и задержанного в Чечне, остается неизвестной больше трех месяцев, а следователи до сих пор не отреагировали на заявление о его исчезновении, заявили правозащитники, потребовав сообщить об результатах проверки.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля бывший руководитель "Российской ЛГБТ-сети"* Игорь Кочетков сообщил, что чеченские силовики задержали грозненца, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации. В тот же день Кочетков направил заявления в Следственный комитет, прокуратуру и уполномоченному по правам человека в России с просьбой установить, кто задержал мужчину, а также выяснить местонахождение этого человека, который "возможно, находится в смертельной опасности".

Публикация Кочеткова была проиллюстрирована видеороликом, на котором молодой мужчина отвечает на вопросы человека за кадром. Он называет свои имя, отчество и фамилию и адрес прописки в Грозном. После вопроса: "За что задержан?" мужчина делает долгую паузу и наконец отвечает: "За то, что хотел встретиться с парнем". "Для чего встретиться?" – интересуется человек за кадром. Задержанный опускает глаза и долго молчит. Человек за кадром, повысив голос, повторяет вопрос, и задержанный после паузы тихо говорит: "Заняться сексом".

Правозащитник Игорь Кочетков через адвоката подал 9 ноября в управление СКР по Чечне ходатайство с просьбой сообщить результаты проверки его заявления об исчезновении грозненца Ризвана Дадаева, сообщила поздно вечером 15 ноября Кризисная группа СК SOS.

"В ходатайстве напомнил, что в Следственное управление поступило заявление из СК и прокуратуры. В нем просили проверить насильственные действия сотрудников [силовой структуры] - в конце июля они задержали в Чечне местного жителя Ризвана Дадаева. После задержания в сети появилось видео, на котором Дадаев, отвечая на вопросы человека за кадром, признается, что собирался встретиться с парнем для секса. С тех пор о Дадаеве ничего неизвестно. Игорь Кочетков еще в июле потребовал от МВД, Следственного комитета и прокуратуры расследовать исчезновение. Правозащитник опасается, что молодой человек может быть убит", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Кризисной группы.

Следственный комитет и прокуратура перенаправили заявление Кочеткова в управление СКР по Чечне, пояснили правозащитники, предположив, что проверка не проведена до сих пор. "Адвокат в ходатайстве подчеркивает, что все сроки для проведения проверки уже прошли, и требует предоставить Кочеткову результаты", - говорится в публикации.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью"* и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет"".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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* оператором Российской ЛГБТ-сети выступает фонд "Сфера", внесенный в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.