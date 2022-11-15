Приговор Чельдиеву и соратникам возмутил активистов

15 ноября 2022, 04:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отказ удовлетворить жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову вызвал возмущение активистов, которые приехали в Сочи, чтобы поддержать обвиняемых. Чельдиев подвергался преследованию местными чиновниками и силовиками, ему пришлось уехать в Санкт-Петербург, но его задержали и там, отметила его мать Надежда Чельдиева.

Как писал "Кавказский узел", Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказался удовлетворить жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову. Адвокат заявил, что суд, оставив в силе приговор Чельдиеву, Бесолову и Чиркинову, не учел доводы защиты.

19 июля Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов были приговорены к восьми годам колонии. Суд, вынося приговор Чельдиеву, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали обвиняемому, объяснил подачу апелляционной жалобы его адвокат Батраз Кульчиев.

Активист правозащитной организации "Дон" Михаил Нарт, который присутствовал на суде по делу Чельдиева, Бесолова и Чиркинова 14 ноября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности заседания суда. "Процесс длился с 11 до 17 часов. За шесть часов все очень устали. Суд заслушивал адвокатов, осужденных, прокуроров. Осужденные находились в суде города Новочеркасска. Контакт с ними происходил по конференц-связи. Прокуроры требовали оставить приговор в силе, защита настаивала на его отмене и пересмотре дела», - рассказал он.

Нарт отметил, что лично решил участвовать в этом деле, потому что счел ситуацию «беспредельной». Он подал ходатайство о защите Чельдиева, которого знает лично как высокопорядочного человека, однако суд отказал, по его мнению, не имея на то законных прав. Активист подчеркнул, что выступал в суде как представитель общественности, однако суд проигнорировал это, как и отвод судье. заявленный Вадимом Чельдиевым.

Михаилу Нарту удалось выяснить, что осужденные до 14 ноября находились в Новочеркасском СИЗО, но теперь их могут транспортировать какую-либо колонию, так как приговор вступил в силу.

Руководитель правозащитной организации «Дон» Николай Цирихати также выразил свое возмущение действиями суда, которые организация намерена обжаловать.

Цирихати отметил, что мама Вадима Чельдиева - больной человек. На сердце у нее кардиостимулятор. Ей противопоказаны волнения, но тем ни менее она многократно выходила в пикеты в защиту своего сына и требовала его освобождения. За время нахождения Вадима в СИЗО умерли его отец и родной брат, мать фактически остается одна.

Активист Ацамаз Хадиков лично знаком с Вадимом Чальдиевым. «Вадим очень активно помогал в борьбе по закрытию "Электроцинка". Большая заслуга в закрытии "Электроцинка" была именно Чельдина», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Он также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

«Двое других активистов, осужденных с Чельдиевым, менее известны, но также очень справедливые люди», - сказал Николай Цирихати. По его словам, один из парней родом из очень дальнего горного аула.

По словам Михаила Нарта, никаких массовых беспорядков, в организации которых обвинены Чельдиев, Чиркинов и Бесолов, не было. «Вадим хотел собрать людей на сход и поговорить с властями, что является конституционным правом любого человека», - отметил он.

Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга противников режима самоизоляции во Владикавказе, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. По версии следствия, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, заявил ранее Батраз Кульчиев. Обвиняемые не признали вину.

72-летняя мама Вадима Надежда Чельдиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про сына.

"Сын с пяти лет занимался спортивной гимнастикой. Ввиду того, что он с детских лет был очень музыкален, в шесть лет я отдала его во Владикавказский лицей искусств на отделение хореографии. Затем он поступил во Владикавказское училище искусств имени Гергиева на отделение вокала. Класс заслуженного деятеля искусств Людмилы Георгиевны Балык. Затем поступил в Академию молодых оперных певцов под руководством Гергиевой Ларисы Абисаловны. После этого он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова на класс классического вокала. После он пел в Александровском и Михайловском театре, давал концерты во многих городах. Приехав на родину во Владикавказ, давал благотворительные концерты, организовал институт взаимопомощи "ИРОН ЗИУ", занимался помощью бедным слоя населения, открыв для них бесплатный магазин. Дарил одаренным детям музыкальные инструменты, предложил организовать власти школу для музыкально одаренных детей по всей республике", - рассказала Чельдиева.

По ее словам, сын активно участвовал и в общественной жизни республики, за что ему высказывали угрозы чиновники и силовики. "Устроили за ним и за ребятами, которые ему помогали, наружную слежку. Они стали ему угрожать, стали вызывать на разговоры за город, на что он отвечал, чтобы если он нарушает закон, то пусть присылают повестку. Дело дошло до того, что он не мог ночевать и есть дома. Ночевал у друзей. Ведя такой образ жизни, потерял 20 кг веса. Чтобы дискредитировать его, стали даже распространять сплетни, что он наркоман, на что он очень болезненно реагировал! В конце этого преследования ему пришлось тайком от коррупционных властей <...> уехать в Санкт-Петербург. По телеграм-каналу он организовал сход осетинского народа, который во время пандемии остался без средств к существованию, так как их почти закрыли по домам под видом самоизоляции, не дав ни копейки", - сообщила подробности мать Чельдиева.

Она напомнила, что Вадима задержали в Санкт-Петербурге. "Это было 18 апреля, но возмущенный народ все равно вышел 20 апреля, как было оговорено, собрался на сход, из которого силовики сделали бунт <...> Местные силовики, вместо того, чтобы защищать права собравшихся на сход, стали людей разгонять. Среди них нашлись провокаторы, которые начали швырять камни в прибывший из Ростова омон. А когда они добились цели, остальные тоже стали швырять. Когда их стали разгонять, то министр МВД скомандовал, чтобы переодетые в гражданскую форму представители вышли из толпы, и они вышли гурьбой, что не осталось незамеченным даже журналистами <...> Власти свои промахи повесили на Вадима, как на организатора", - отметила Надежда Чельдиева.

Напомним, 20 апреля 2020 года силовики во Владикавказе разогнали акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

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