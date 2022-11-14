Защита раскритиковала выводы суда о виновности Чельдиева

14 ноября 2022, 19:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционная инстанция, оставив в силе приговор Вадиму Чельдиеву по делу о массовых беспорядках во Владикавказе, не учла доводы защиты о его невиновности и нарушениях в решении суда, указал адвокат, пообещав подать кассационную жалобу. Защита Арсена Бесолова и Рамиса Чиркинова также анонсировала кассации.

Как писал "Кавказский узел", Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказался удовлетворить жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову.

19 июля Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов были приговорены к восьми годам колонии. Суд, вынося приговор Чельдиеву, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали обвиняемому, объяснил подачу апелляционной жалобы его адвокат Батраз Кульчиев.

Суд оставил приговор Чельдиеву без изменения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

Он пояснил, что в жалобе на приговор указал на множество нарушений: что по каждой статье обвинения отсутствует состав преступления, что вина его подзащитного не доказана, и что судом были нарушены нормы Уголовно-процессуального кодекса, так как суд вышел за пределы обвинения.

Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга противников режима самоизоляции во Владикавказе, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. По версии следствия, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, заявил ранее Батраз Кульчиев. Обвиняемые не признали вину.

По его словам, в зале, кроме адвоката, не было никого. Подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО Новочеркасска.

Защитник Чельдиева сообщил, что теперь они могут подать кассационную жалобу, на это есть полгода.

По словам Кульчиева, теперь сторона защиты будет обжаловать приговор в Верховном суде России, сообщает сегодня "Основа".

Адвокат Арсена Бесолова и Рамиса Чиркинова Камилла Дзоциева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в апелляционной жалобе защита просила отменить приговор и оправдать их в связи с отсутствием состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков).

По мнению защиты, приговор Ростовского облсуда основан на предположениях, "грубо нарушены принципы оценки доказательств". С решением суда апелляционной инстанции защита не согласна и намерена обжаловать его в кассационном порядке, сказала Дзоциева, добавив, что подсудимые не жаловались на условия содержания.

Напомним, 20 апреля 2020 года силовики во Владикавказе разогнали акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Он также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.