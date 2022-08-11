Защита указала на нарушения в приговоре Чельдиеву

11 августа 2022, 10:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд, вынося Вадиму Чельдиеву приговор по делу об организации беспорядков во Владикавказе, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали обвиняемому, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев сообщил, что 29 июля подал апелляционную жалобу на приговор подзащитному. Подробности Кульчиев не раскрыл. Поданы жалобы на приговор и двум другим осужденным, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову, сказала их адвокат Камилла Дзоциева, отказавшись сообщить подробности.

19 июля Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Двое других обвиняемых, Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов, приговорены к восьми годам колонии. Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга противников режима самоизоляции во Владикавказе, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, заявил ранее Батраз Кульчиев. Обвиняемые не признали вину.

Защита считает, что суд допустил в приговоре существенные нарушения, объяснил сегодня Батраз Кульчиев подачу апелляционной жалобы на приговор Вадиму Чельдиеву.

"Будем настаивать на полном оправдании. Мы указали на существенные, по нашему мнению, нарушения, которые суд допустил, вынося приговор", - сказал адвокат.

По мнению защиты, суд вышел за пределы обвинения, установив обстоятельства дела, которые органы предварительного расследования не вменяли, пояснил Кульчиев. "Само предварительное следствие было проведено с грубыми нарушениями, и приговор вынесен с нарушениями", - добавил он. Адвокат уточнил, что дата заседания пока не назначена, пишет ТАСС.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано следствием сразу и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Также Чельдиев был обвинен в публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.

Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В октябре 2021 года защита потребовала вернуть дело в прокуратуру на том основании, что следствие не назвало мотива преступления экстремистской направленности, как того требует постановление Пленума Верховного суда.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Он также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.