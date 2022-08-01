Защита обжаловала приговоры Чельдиеву и еще двум активистам

01 августа 2022, 19:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суды направлены апелляционные жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову, осужденным по делу об организации беспорядков на митинге во Владикавказе, сообщили их адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Двое других обвиняемых, Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов, приговорены к восьми годам колонии. Защитники пообещали обжаловать приговор.

Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга противников самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля 2020 года и закончился массовыми беспорядками. Согласно обвинительному заключению, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано следствием сразу и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Чельдиеву были предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям, Чельдиев внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Чиркинов и Бесолов организовали беспорядки, заявил ранее адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев. Обвиняемые не признали вину.

Адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что подал апелляционную жалобу 29 июля. Состояние Чельдиева он охарактеризовал как "нормальное". "Давления на него не оказывают", - добавил адвокат.

Жалобы на приговор Бесолову и Чиркинову также поданы, сообщила их адвокат Камилла Дзоциева корреспонденту "Кавказского узла". "Апелляционные жалобы поданы в Третий апелляционный суд", - сказала она.

Камилла Дзоциева отказалась сообщить подробности. "Если я получу поручение от Бесолова Арсена о разглашении тактики защиты, тогда я вам предоставлю саму жалобу", - сказала она, добавив, что "Арсен настроен оптимистично", и защита будет "продолжать доказывать отсутствие организации массовых беспорядков".

Защита Чельдиева настаивает на его полном оправдании, рассказал 20 июля "Кавказскому узлу" Батраз Кульчиев. Камилла Дзоциева тогда пояснила, что в суде свидетели и потерпевшие не подтвердили версию о согласованности действий участников беспорядков, но указали, что это были действия "в ответ на действия сотрудников по вытеснению людей с площади". Трое обвиняемых друг друга лично не знали и познакомились только в суде, спустя год содержания под стражей, рассказала она "Кавказскому узлу".

Напомним, 28 июля 2021 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к срокам в колонии пять человек, обвиненных в причастности к массовым беспорядкам во Владикавказе. 7 июля 2022 года суд в Ростове-на-Дону признал виновными в участии в массовых беспорядках еще пять участников митинга и приговорил их к лишению свободы.

В свою очередь Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Чельдиев также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев также был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.