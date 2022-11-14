Суд утвердил приговоры Чельдиеву и еще двум активистам

14 ноября 2022, 17:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Апелляционный суд отказался удовлетворить жалобы на приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову, осужденным по делу об организации беспорядков на митинге во Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов были приговорены к восьми годам колонии. Защитники обжаловали приговор. Суд, вынося приговор Чельдиеву, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали обвиняемому, пояснил его адвокат Батраз Кульчиев.

Вадима Чельдиева следствие считало инициатором митинга противников режима самоизоляции во Владикавказе, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, заявил ранее Батраз Кульчиев. Обвиняемые не признали вину.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи оставил без изменения приговоры Вадиму Чельдиеву, Арсену Бесолову и Рамису Чиркинову, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Эту информацию подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

Напомним, по версии следствия, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Он также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.