Повышение стоимости проезда в маршрутках возмутило нальчан

13 ноября 2022, 09:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительница Нальчика пожаловалась в соцсети на повышение стоимости проезда в маршрутках "Нальчик – Баксан" с 65 рублей до 80 рублей. Часть комментаторов объяснила повышение тарифа тем, что в Кабардино-Балкарии цены растут повсеместно, и в том числе на топливо и запчасти. Другая часть комментаторов потребовала, чтобы власти заменили частные маршрутки муниципальными автобусами.

12 ноября в Instagram-паблике* goloskbr была опубликована жалоба жительницы Нальчика на очередное повышение проезда в местной маршрутке. "С чем связано очередное повышение проезда в маршрутке "Нальчик – Баксан"? С 50 рублей повысили до 65. На днях при оплате выяснилось, что опять повысили до 80 рублей", – отметила нальчанка.

Она добавила, что вслед за повышением цены проезда в маршрутке, о которой идет речь, стоимость проезда могут повысить и другие перевозчики. "Хотела бы обратить внимание соответствующих инстанций, и [попросить их] разобраться в данной ситуации", – подчеркнула жительница Нальчика.

На 09.30 мск 13 ноября эта запись в Instagram-паблике* goloskbr, на который подписаны около 152 тысяч пользователей, набрала 469 отметок "нравится" и 109 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала повышение стоимости проезда.

"Тоже возмущена! Почему сразу на 15 рублей? Маршрутки изношенные, водители в большинстве своём ведут себя грубо, постоянно скандалы устраивают, если кто-то не оплатит. Пусть билеты выдают каждому пассажиру, раз не могут уследить, кто заплатил, а кто нет. Летают по трассе, будто не людей везут, а картошку", – написала marina_r.07.

"Никакого контроля нигде нет, поэтому делают что хотят", – считает _zalina_30_07.

"Нальчик-Баксан" 80 рублей. На дорогу только хватает зарплаты", – сыронизировала zhirikova1.

Другая часть комментаторов пожаловалась, что в Кабардино-Балкарии цены растут повсеместно.

"Когда повышают цены за ЖКХ, неужели у наших руководителей не возникает мысль, откуда мы возьмем деньги? Зарплата 14 тысяч, цены на самые необходимые продукты растут как на дрожжах. Коммунальные услуги подняли дважды. Ну, вы можете немного призадуматься, соответствует ли наша зарплата ценам на сегодня?" – написал пользователь accollgrei.

"У нас в республике цены растут как на дрожжах. На продукты цены как в Москве, квартиры тоже очень дорогие, ЖКХ. Только оплата труда в 15 лет один раз чуть повышается. Нам бы московскые зарплаты", – подчеркнула svet.azhilysova6345.

Еще одна часть пользователей призвала учесть, что помимо других товаров, цены также растут и на запчасти для машин и на топливо.

"А почему вы не задаете вопрос, с чем связано повышение цен на запчасти, которые называются расходным материалом? А почему вы не задаете вопрос, почему дорожает топливо, или вы думаете, водители должны работать только ради того, чтобы вас бесплатно довезти домой?" – спросил tamirlan949.

"Все те, кто не доволен повышением тарифов, вы сами ответили на свой вопрос. Водители тоже не могут за спасибо работать. Обслуживание машины подорожало, страховку подняли до неба", – заявил пользователь yri_27081974.

"Конечно, плохо для пассажиров. Но все запчасти подорожали, минимум в два раза. Не будут повышать, не смогут ездить, не на что ремонт машины делать. Водители за копейки трудятся", – считает irina_7396.

Еще одна часть комментаторов потребовали от властей вывести на маршруты муниципальные автобусы. "Пусть уберут и ставят автобусы. По городу Баксан тоже", – потребовала zukhra8374.

"Пусть уберут частные маршрутки и ставят государственные автобусы", – высказал схожее мнение virykg.

"Уберите их и ставьте автобусы. Я езжу в село редко и реже на маршрутке, и буквально вчера я увидела цену. За каждый скачок по 15 рублей накидывают. Сами маршрутки изношенные, а цены как за комфорт. Студенты бедные и люди, которые на работу едут с пересадками", – написал пользователь bakphi.

"Где автобусы? Пустите на линию автобусы государственные. В маршрутках водители – частники, особой деликатностью не отличаются, чуть что кричат "выйди из моей машины", – пожаловался пользователь accollgrei.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 09.30 мск на сайте мэрии Нальчика нет комментариев относительно информации о повышении стоимости проезда в маршрутках.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии и ранее жаловались на проблему с маршрутками. Так, 28 марта 2021 года стало известно, что мэрия Нальчика из-за жалоб горожан расторгла договор с перевозчиком, который обслуживал три маршрута в село Белая Речка. Пользователи соцсети тогда отметили, что маршрутки ходили редко и всегда переполненными, однако были удобными и востребованными, а после прекращения перевозок добираться в город и обратно приходится на такси.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.