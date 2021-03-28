Жители села в Нальчике остались без маршруток после конфликта перевозчика с мэрией

28 марта 2021, 09:37

Мэрия Нальчика из-за жалоб горожан расторгла договор с перевозчиком, который обслуживал три маршрута в село Белая Речка. Пользователи Instagram указали, что маршрутки ходили редко и всегда переполненными, однако были удобными и востребованными, а после прекращения перевозок добираться в город и обратно приходится на такси.

По данным мэрии, 26 марта предприниматели, обслуживающие муниципальные маршруты №13, №13а, №25, "отказались исполнять обязанности по обеспечению населения в селе Белая Речка услугами общественного транспорта".

Относительно обслуживания этих маршрутов поступали многочисленные жалобы со стороны граждан, говорится 27 марта в сообщении на странице мэрии nalchiknews в Instagram, насчитывающей 124 тысячи подписчиков. "Претензии касались интервалов движения в вечернее время и высокой степени изношенности подвижного состава. Высокая протяженность и отсутствие пассажиросменяемости делает эти маршруты низкорентабельными и, как следствие, увеличивает текучесть водительского персонала. До этого неоднократно вносились изменения в схемы движения, но это не приносило ожидаемых результатов", - пояснили в городской администрации.

Администрация Нальчика провела встречу с инициативной группой жителей села и представителем перевозчика, однако "после мероприятия предприниматели решили прекратить обслуживание маршрутов, решив таким образом обратить на себя внимание и ускорить этим процесс принятия предлагаемых ими решений проблемы", отмечается в сообщении.

"По итогам оперативного совещания свидетельство на право осуществления перевозок по маршрутам №13, №13а и №25 было добровольно возвращено специалистам администрации без судебных разбирательств. Принято решение об оптимизации маршрута с учётом мнения жителей и проведения процедуры отбора нового перевозчика", - информировала администрация города.

Численность населения села Белая Речка в Нальчике, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляет 3430 человек.

По данным на 09.00 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 251 отметку нравится и 84 комментария. Большинство пользователей посетовали на невозможность добраться общественным транспортом в Нальчик, указав, что маршруты были востребованными.

"О какой низкой рентабельности идёт речь???? Огромное количество людей пользуется именно указанным транспортом, это и 90 процентов гостей нашей республики (по маршруту: санатории, зоны отдыха, диагностический, лечебные и аллергоцентры, садики, вузы, школы и т.д.), и при этом попасть в них в час пик невозможно, битком забитые, перевозящие не 13 человек, а по 30-40 человек.... Но то, что мы наблюдали 26-го числа, было бесчеловечно. Вопросы, уважаемые, так не решаются!!!" - высказалась _le.ti._.

"Это 25-й маршрут низкорентабельный? Возле диагностического центра в Долинске в него уже невозможно сесть, всегда набит битком. Со стороны Стрелки когда едут, тоже отнюдь не пустые. А вечером из диагностического вообще не уедешь, так как складывается ощущение, что 25-я маршрутка после пяти вечера уже не ходит. Я, конечно, понимаю, что владельцы маршруток ищут как выгодней, но и мы, потребители услуг, не должны испытывать неудобства, потому что предпринимателю не выгодно или не хочется", - поддержала ее aseeva3338.

"Очень много взрослых и детей пользовались данным маршрутом. Кто на работу, кто в школы, кто в диагностический центр. Элементарно в свою поликлинику на Б.Хмельницкого не можем добраться без пересадки. Вы себе даже не представляете, сколько неудобств и проблем создали нам со снятием 25-го маршрута с данного участка", - написала sweet_house_07_n.

Пользователи соцсети согласились, что маршрутки ездили плохо, и предложили пустить по маршрутам государственные автобусы.

"13-й маршрут ужасно ездит, утром на работу невозможно во время приехать, а вечером по холоду по 40 минут стоишь", - возмутилась nagoevalena.

"Это кошмар, конечно, по 30-40 минут, особенно зимой, стоять на остановке. Вроде пригород, а решить проблему не могут", - подтвердила liuba.shogenova.

"С работы едем на такси, а теперь ещё и на работу ехать. Нам не платят, как чиновникам", - отмечает zubenko1250.

"Почему туда не ходят государственные автобусы??? Почему кто-то набивает карманы, а кто-то с детьми стоит часами на остановке?" - спрашивает arzi_alfi.

"Хотите выход? В шею гнать всех маршруточников и поставить на маршрут автобусы. Бегом обратно побегут", - предложил imajoroff.

"Все вернется на круги своя, также будем ждать по полчаса и как в консервной банке ездить, чуть что пандемия.... Не хотят работать - уберите их и пустите автобусы по времени. Вот решение проблемы", - поддержала его leilya70.

Комментариями перевозчика, обслуживавшего маршруты №13, №13а, №25 в Нальчике, относительно заявления мэрии не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре 2020 года жителей Кабардино-Балкарии возмутило повышение стоимости проезда в маршрутках. Новый тариф на маршруте Нарткала - Нальчик не соответствует зарплатам местных жителей, на дорогу приходится тратить изрядную часть доходов, указали тогда пользователи Instagram.