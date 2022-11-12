Грузия осудила установке указателя на границе с Южной Осетией

12 ноября 2022, 04:45

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Установленный указатель близ села Атоци является незаконным, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в июне Служба госбезопасности Грузии сообщила о незаконной установке указателей-баннеров в районе села Хурвалети Горийского муниципалитета.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 11 ноября об установке указателя неподалеку от села Атоци на границе с Южной Осетией, пишет "Грузия-онлайн".

По данным ведомства, незамедлительно была активирована "горячая линия" и проинформированы наблюдатели Евросоюза и сопредседатели международных дискуссий в Женеве. "Незаконная деятельность вдоль линии оккупации, в том числе возведение инсталляций в рамках незаконной т.н. бордеризации, усложняет повседневную жизнь местного населения и наносит ущерб обстановке в регионе в плане безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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