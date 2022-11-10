Активист задержан в Краснодаре

10 ноября 2022, 08:06

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В Краснодаре после обыска задержан активист Андрей Россиев.

Следственные мероприятия связаны со статьями о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК) и о возбуждении ненависти или вражды через интернет с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

Об обыске правозащитному проекту "ОВД-Инфо"* сообщил сам активист. В результате обыска силовики ничего не изъяли.

Мужчину задержали и собираюсь везти на допрос в Нижний Новгород — дело возбудило Следственное управление по Нижегородской области, сообщило сегодня в 7.32 мск издание.

По данным издания "Медиазона"** в августе суд в Нижегородской области назначил Андрею Россиеву штраф в 300 тысяч рублей по статьям об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) и возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) из-за комментариев во «ВКонтакте».

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 7 ноября Адлерский суд признал Тиграна Никогосяна виновным в дискредитации российской армии и обязал его оплатить штраф. В этот же день суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей блогера Анну Колмагорцеву, посчитав видеоролик в ее Telegram-канале дискредитирующим армию. Колмагорцева указала, что назначенные ей штрафы почти вчетверо превысили ее месячный доход.

28 октября Ленинский районный суд Краснодара признал местного жителя Василия Романюту виновным в дискредитации армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Как следует из решения суда, Романюта проводил одиночный пикет возле памятника чекистам. Текст на его плакате содержал, в частности, слово "Гаага".

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* внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.