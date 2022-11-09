09 ноября 2022, 04:52

Приговор таганрожцу Хачунцу оставлен в силе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор жителю Таганрогу Жоре Хачунцу, который был приговорен к четырем годам колонии по обвинению в краже аппаратуры с самолета "судного дня".

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Таганрогский горсуд признал Жору Хачунца виновным в краже оборудования с самолета "судного дня", приговорив его к четырем годам колонии строгого режима и обязав компенсировать Минобороны ущерб в 2,7 миллиона рублей. Хачунц вину не признал. Защита подала апелляционную жалобу с просьбой оправдать Хачунца.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов жителя Таганрога Жоры Хачунца и оставил приговор без изменения, сообщает 8 ноября "Коммерсант".

Дело в отношении Хачунца поступило на рассмотрение Ростовского областного суда 29 августа. Слушания по делу неоднократно откладывались. Рассмотрена апелляция была 8 ноября, следует из данных на сайте суда.

Самолет "судного дня" Ил-80 предназначен для эвакуации руководства страны и управления войсками в случае ядерной войны. В эксплуатацию его приняли в 1992 году, всего построено четыре таких самолета на базе Ил-86. 7 декабря 2020 года специалисты при осмотре Ил-80, который находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе на плановом обслуживании, увидели следы взлома на грузовом люке. Позднее выяснилось, что были похищены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

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Примечание:

"Кремль отреагировал на кражу деталей военного самолета в Таганроге", "Адвокат Хачунца заявила о следах обуви на месте кражи из секретного самолета", "Супруга Жоры Хачунца рассказала о его пребывании в одиночной камере СИЗО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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