Обжалован приговор Хачунцу по делу о краже с военного самолета

14 августа 2022, 12:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита подала апелляционную жалобу с просьбой оправдать жителя Таганрога Жору Хачунца, приговоренного к четырем годам колонии по обвинению в краже аппаратуры с самолета "судного дня".

Как писал "Кавказский узел", защита решила обжаловать приговор Жоре Хачунцу, указав, что он осужден за кражу деталей самолета "судного дня" на основании неубедительных показаний засекреченного свидетеля и следов ДНК Хачунца на месте преступления. Супруга осужденного назвала решение суда несправедливым, предположив, что "обвинение держится на выдумках".

28 июля Таганрогский горсуд признал Жору Хачунца виновным в краже оборудования с самолета "судного дня", приговорив его к четырем годам колонии строгого режима и обязав компенсировать Минобороны ущерб в 2,7 миллиона рублей. Хачунц вину не признал. На месте кражи были обнаружены следы ДНК Хачунца, а также сотрудника авиазавода, рассказала в июне 2021 года адвокат Ольга Бояркина. Защита настаивала, что Хачунц около самолета не был, а его ДНК могла попасть туда иным путем. Работник предприятия проходил по делу свидетелем.

Защита Жоры Хачунца обжаловала приговор, сообщила сегодня его адвокат Ольга Бояркина. "Жалоба подана путем почтовой корреспонденции. Заседание состоится примерно через полтора месяца, будем настаивать на полном оправдании", - приводит ее слова ТАСС.

По версии защиты, следствие и обвинение не доказали виновность Хачунца. "Будем настаивать на тех же доказательствах невиновности, что предъявляли ранее", - цитирует Бояркину агентство.

Напомним, о невиновности Хачунца в первую очередь свидетельствует его алиби, сказала ранее "Кавказскому узлу" Ольга Бояркина. "Есть показания свидетелей, а также медицинские документы о том, что супруга Хачунца была в больнице с 3 на 4 декабря 2020 года. И он был дома с полугодовалым ребёнком… Следствие не смогло установить, в какой именно день была совершена кража... Говорится о неустановленном периоде времени вплоть до 4 декабря 2020 года. А накануне того утра, когда была обнаружена кража, Хачунца у самолета не было", - рассказала она.

Самолет "судного дня" Ил-80 предназначен для эвакуации руководства страны и управления войсками в случае ядерной войны. В эксплуатацию его приняли в 1992 году, всего построено четыре таких самолета на базе Ил-86. 7 декабря 2020 года специалисты при осмотре Ил-80, который находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе на плановом обслуживании, увидели следы взлома на грузовом люке. Позднее выяснилось, что были похищены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

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