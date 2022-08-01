Защита сочла недоказанной вину Хачунца в краже с военного самолета

01 августа 2022, 13:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Таганрога Жора Хачунц осужден за кражу деталей самолета "судного дня" на основании неубедительных показаний засекреченного свидетеля и следов ДНК Хачунца на месте преступления, указала его адвокат, пообещав обжаловать приговор. Супруга осужденного назвала решение суда несправедливым.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Таганрогский горсуд признал Жору Хачунца виновным в краже оборудования с самолета "судного дня", приговорив его к четырем годам колонии строгого режима и обязав компенсировать Минобороны ущерб в 2,7 миллиона рублей. Хачунц вину не признал.

Самолет "судного дня" Ил-80 предназначен для эвакуации руководства страны и управления войсками в случае ядерной войны. В эксплуатацию его приняли в 1992 году, всего построено четыре таких машины на базе Ил-86. 7 декабря 2020 года специалисты при осмотре Ил-80, который находился в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе на плановом обслуживании, увидели следы взлома на грузовом люке. Позднее выяснилось, что были похищены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. На месте кражи аппаратуры были обнаружены следы ДНК Жоры Хачунца, а также сотрудника авиазавода, рассказала в июне 2021 года адвокат Ольга Бояркина. Защита настаивала, что Хачунц на авиазаводе не был, а его ДНК могли попасть туда иным путем. Работник предприятия проходил по делу свидетелем.

Защита Жоры Хачунца только сегодня получила приговор на руки и подготовит апелляционную жалобу на этой неделе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Бояркина. "С приговором не согласны. Жалобу, естественно, будем готовить. Последний день для подачи апелляции - 8 августа. Изучим приговор, посмотрим, какие есть недостатки, и на этой основе будем обжаловать", - сказала она.

О невиновности Хачунца в первую очередь свидетельствует его алиби, указала адвокат. "Имеются показания моего подзащитного. Есть показания свидетелей, а также медицинские документы о том, что супруга Хачунца была в больнице с 3 на 4 декабря 2020 года. И он был дома с полугодовалым ребёнком", - отметила Бояркина.

По ее словам, следствие не указало конкретный день, когда была совершена кража. "Следствие не смогло установить, в какой именно день была совершена кража... Говорится о неустановленном периоде времени вплоть до 4 декабря 2020 года. А накануне того утра, когда была обнаружена кража, Хачунца у самолета не было", - сказала адвокат.

В январе 2021 года супруга Хачунца Елена рассказала, что силовиков во время допроса интересовало, где Жора Хачунц был с 26 ноября по 4 декабря 2020 года и кто к нему приезжал.

Основными доводами обвинения стали показания засекреченного свидетеля и следы ДНК Хачунца на месте преступления, добавила Ольга Бояркина. "Мы считаем, что следы ДНК попали случайным образом, поскольку эти следы были изъяты лишь спустя две недели после обнаружения кражи. А свидетель - это вообще смешно. Он засекречен и вообще ни на какие вопросы защиты не ответил", - сообщила она.

Супруга осужденного Елена Хачунц назвала приговор несправедливым. "Это несправедливый приговор. Его обвинили после того, как он по административному делу попал в полицию и отсидел арест административный. А первоначально, когда кража обнаружилась, дело было возбуждено на одного из руководителей предприятия и ещё одного сотрудника. А спустя две недели, когда решили обвинить Жору, это дело тут же закрыли. Странно, не правда ли? Более 60 свидетелей, работников завода, говорят, что невозможно было проникнуть к самолету извне. А судья пишет в приговоре, что «по показаниям свидетелей»", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", назвав дело мужа "заказным".

Елена Хачунц подтвердила, что находилась в больнице, а муж находился с маленьким ребёнком дома. "Следствие так и не установило, когда совершена кража. Сказано - по 4 декабря 2020 года", - сказала она.

Засекреченный свидетель, по ее словам, - это человек, который находился с ее мужем в камере СИЗО. "Жора с декабря по май 2021 года сидел в одиночке. И вот тут и обнаружился свидетель, который будто бы что-то слышал", - сказала Елена Хачунц, предположив, что "обвинение держится на выдумках".

Женщина уточнила, что виделась с мужем после суда, жалоб на содержание у него нет, но его моральное состояние "тяжелое из-за несправедливого приговора".

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