Драка бойцов ММА из Дагестана с мобилизованными жителями Подмосковья. Стопкадр из видео на странице https://www.youtube.com/watch?v=qPogPfAr2wA

31 октября 2022, 09:17

Драка бойцов ММА из Дагестана с мобилизованными вызвала резонанс в Сети

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бойцы ММА из Дагестана Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков помещены под стражу после драки с мобилизованными жителями подмосковной Электростали. Комментаторы в Сети призвали провести справедливое расследование и строго наказать на применение спортивных навыков против мобилизованных, готовящихся к отправке в зону спецоперации.

Бойцы ММА-промоушенов Hardcore и Arena Fighting Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков избили в подмосковной Электростали мобилизованных жителей перед их отправкой в зону проведения спецоперации. "Первый солдат отделался синяками, второму не повезло – остался без зубов", – сообщил 28 октября Telegram-канал chp_kavkaz. В Telegram-канале также опубликовано видео, на кадрах которого показаны несколько молодых людей. Они стоят в помещении. Между двумя из них идет разговор, который затем перерастает в драку. Видео длится 45 секунд.

На 08.20 мск 31 октября эта запись в Telegram-канале chp_kavkaz, на который подписаны около 88 тысяч пользователей, набрало около 33,9 тысячи просмотров и 710 комментариев.

"Да и их тоже не посадят, а предложат тоже по контракту пойти, я так думаю", – написала Амина Алиева.

"Было два, стало четыре мобика", – сыронизировал пользователь с ником Жама.

"За избиение группой одного надо давать реальные и большие сроки, тогда мода на это пропадёт. И люди будут думать, и оценивать эту вероятность. Возможно, будет меньше конфликтов", – считает пользователь с ником YXXX.

"Прежде чем бойцы ММА начнут драться, они должны предупреждать, что профессиональные  бойцы (во всяком случае, есть такая практика во многих государствах). А в данном случае, это будет уроком для них самих и для других", – написал Джамал.

По данным "Чемпионата", Рабаданов и Разаков помещены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье "Хулиганство". Заметка "Чемпионата" о драке бойцов MMA с мобилизованными жителями Подмосковья набрала 21 комментарий.

"Бойцы ММА и еще толпой, на глазах женщин и детей. Да уж... Когда уже все это пресекут? Такие дела должны быть показательными на всю страну и с жестким наказанием", – написал пользователь znainashyh.

"Наказать зачинщиков драки по всей строгости закона без всяких смягчающих обстоятельств, чтобы другим неповадно было", – высказал схожее мнение пользователь с ником 0turgdw.

По данным Hardcard.ru, Магомеду Рабаданову 21 год, он провел четыре боя, в двух выиграл и в двух проиграл. Шамилю Разакову также 21 год, он провел шесть боев, в двух одержал победу, а в четырех боях проиграл.

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 280, на котором брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов подрался с уроженцем Чечни, бойцом ММА Хамзатом Чимаевым.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельность.

Примечание:

"Пользователи соцсетей оценили сдержанную реакцию Хабиба на слова Кадырова", "Чеченские спортсмены подхватили кадыровский тренд на вседозволенность", "Хабиб проигнорировал вызов на поединок с бойцом "Ахмата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 октября 2022, 09:55

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